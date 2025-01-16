科大成立低空經濟研究中心 盼寬飛行法規

研無人機送急救物資 繪城市3D模型等

科大昨介紹新成立的低空經濟研究中心，中心去年已向當局申請成為「低空經濟監管沙盒」的試點項目，爭取在清水灣一帶，即科大校園及附近海域試飛。中心現正參與7項與無人機相關的研究，包括無人機救援系統。研究團隊成員、跨學科學院綜合系統與設計四年級學生胡駿銘模擬透過無人機送遞救援物資至指定地點，並展示系統實時追蹤無人機飛繞科大一周的動向。他說，心臟驟停、中暑、過敏等病症均能在短時間致命，盼未來透過無人機挽救生命。

另一項目則探究無人機噪音與飛行安全。領導研究的機械及航空航天工程學系研究助理教授周朋表示，現時無人機飛行時普遍會產生70至80分貝的噪音，倘日後有成千上萬的無人機同時運作，噪音會更大。他期望可助減少無人機音量，並協助制定相關標準及法規。

李默表示，現時的無人機研究受限於本地政策要求，舉例每次試飛大型無人機均須事先向民航處單獨申請，故只能從研究策略着手，先利用小型無人機作技術研究，再用大型無人機驗證，期望當局放寬無人機重量及飛行高度限制，以增研發效率。至於科研成果何時落地，科大工學院院長羅康錦稱，本港的低空經濟發展尚處起步階段，相較內地仍需急起直追，惟兩地法規及通訊系統不同，「在安全、私隱、噪音、環境上也要小心處理」，難一蹴而就。