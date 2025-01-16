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港聞

港聞二

議員討論「兩蚊車」 關注推動消費等效用

【明報專訊】立法會昨通過建議政府發展養老產業、金融及銀髮科技的無約束力議員議案。多名議員發言觸及近月熱議的「2元乘車優惠」，認為措施可鼓勵長者消費及就業，促請政府檢討計劃時減少對長者的影響。新民黨昨提交《預算案》建議，黨主席葉劉淑儀關注2元優惠是否需要與「公共交通費用補貼計劃」並行，冀當局思考如何理順。

立法會昨辯論選委界議員譚岳衡提出的「應對人口老齡化，打造『適老化』經濟體系」議案，多名議員發言時表示，冀檢討後的「2元乘車優惠」減少對長者的影響。勞聯林振昇指出，目前不少長者跨區就業，舉例機場很多工友年屆60至64歲，交通費不菲，長者受惠於「2元乘車優惠」才不介意跨區上班。他期望政府檢討優惠時，照顧跨區工作的長者，確保他們能應付交通費。

新民黨倡增交通罰款公僕凍薪

工聯會郭偉強則表示，「2元乘車優惠」方便長者外出，謂長者精神良好，才有生活需求和願意消費，希望政府考慮相關需要，「在（交通）這些地方慳了，便用在其他消費」，重申堅決要求公共交通工具應實施分段收費，政府只補貼長者實際乘搭的車程。民建聯陳克勤認為，發展銀髮經濟需鼓勵長者「更夠膽使錢」，並指出不應每當面臨政府財赤，便打算削減長者福利。

新民黨昨向財政司長陳茂波提交《財政預算案》建議，未有提及「2元乘車優惠」。葉劉淑儀表示，目前除了2元優惠，尚有直接資助市民的「公共交通費用補貼計劃」，關注兩項資助計劃是否需要並行。

針對政府財赤，新民黨建議開拓收入來源，包括增加違反交通條例的罰款。建議書提到，本港就超速駕駛及不遵守交通燈號的罰款低於新加坡、倫敦等地。新民黨另建議在差餉引入「共同承擔」方針、審視各項政府收費、徵收屯赤隧道費。

至於縮減公共開支，新民黨提出削減政府經常開支5%，公務員凍薪直至政府財政改善，並建議暫停公務員招聘至少半年，其間檢視編制、精簡人手。

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