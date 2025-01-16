新春期實施人潮管制 黃大仙祠迎百萬訪客

大除夕晚9時起開放

料三四萬人上頭炷香

嗇色園昨公布黃大仙祠新春參神安排，將安排兩段「頭炷香」時間，分別為年廿九晚上11時及年初一凌晨零時。當晚，公眾可先到黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，待晚上9時起單向流水式入祠上香，先後到大殿、三聖堂及盂香亭上香，祠內不設求籤區、跪拜區及供品區。財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑亦將暫停開放。

冼碧珊稱，園方已與港鐵協商，將按人流情况實施單向進出站口，另亦與運輸署及警方等溝通，今年將首次容讓旅遊巴士如常在黃大仙祠旁上落客，疏導旅客。嗇色園另提醒公眾切勿攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝入祠，並建議每個家庭只需攜備9支線香敬奉。

至於新春期間，黃大仙祠將延長開放時間，從早上7時半開放至晚上6時；到元宵節當天，將再延長開放至晚上9時，其後回復正常。而年初二起，凡生肖屬蛇、豬、虎、猴的人亦可在正月期間憑有效身分證明文件，免費進入太歲元辰殿參神。

此外，政府提出善用本港多元宗教特色吸引旅客。嗇色園主席黎澤森稱，黃大仙祠的遊客有來自泰國、韓國、新加坡，甚至阿拉伯國家，將與政府商討合作推廣宗教旅遊，惟暫未有具體計劃。