去年訪港客復疫前七成 按年升31% 平均過夜數略減至3.2晚

羅淑佩稱符預期 將適時公布今年預測

旅發局稱，內地客繼續為最大的訪港旅客市場，去年佔整體客量約四分三，其中11及12月連續兩月均突破100萬人次。非內地旅客去年則有約1050萬人次，按年升44%，東南亞市場表現強勁，菲律賓全年訪港旅客人次近120萬，創歷年新高。印尼、馬來西亞及印度旅客量亦分別錄得43%、50%及70%增幅。長途市場包括美國、加拿大、澳洲、歐洲訪港客人次亦按年增約50%。

過夜旅客方面，去年繼續佔整體客量一半，平均留港3.2晚，較2023年3.6晚稍減。至於旅發局的訪港客調查，過夜客訪港滿意度為8.8 分（10分滿分），再訪港意向及推薦香港比例均達94%，三項指標均高於2023年水平。旅發局總幹事程鼎一稱，未來一年會全力加強對目標市場及客群的宣傳。

過夜客3項評價均高於2023年

姚柏良相信今年客量可升至5000萬水平，惟由於疫後旅遊模式不一樣，業界現不期望「追數」，目標提升過夜客比例及旅客在港消費力。去年旅客過夜晚數縮減，姚說可理解，因本港與內地通關愈來愈方便，鄰近城市的內地客會愈來愈傾向只短暫訪港，業界現寄望吸引更多偏遠城市內地客訪港過夜。

姚稱，去年中擴大自由行計劃至更多內地城市後，暫未見相關訪港客有急升，業界計劃未來推出更多度身訂造的旅遊產品，提升當地人來港意欲，舉例「哈爾濱就推廣可到港避寒，西安等內陸城市少見海，就介紹香港海上遊」。

議員倡爭「美食之都」稱號 羅稱會研究

另外，立法會議員陳勇昨提出書面質詢，問政府會如何宣傳香港美食吸客；又問有否計劃向聯合國教科文組織申請向香港授予「世界美食之都」稱號。羅淑佩回應，現有50多個城市獲有關稱號，6個為中國城市，包括成都、順德、澳門等，另有日本鶴岡、美國圖森等，政府會參考入選城市經驗，研究有關工作。