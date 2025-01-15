明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

特區護照赴沙特 即日起可落地簽

【明報專訊】特區護照持有人即日起可於沙特阿拉伯的6個指定管制站，辦理落地旅遊簽證；沙特國民免簽證來港旅遊的逗留期限，則由30天延長至90天。特首李家超在行會前見記者表示，連同沙特在內，6個海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國均向特區護照持有人提供免簽證或落地簽證待遇。

入境處昨日公布，接獲沙特阿拉伯駐港總領事館通知，香港特區護照持有人可在抵達沙特後辦理旅遊簽證，分別可辦理逗留期最長30天的單次入境簽證和逗留期最長90天的多次入境簽證，另外亦可在出發前經網上申請電子簽證。

根據入境處資料，特區護照持有人往其他GCC成員國，包括巴林、科威特、卡塔爾及阿聯酋可落地簽證，阿曼則可免簽。

昨日為李家超今年首次在行政會議前見記者，他提到政府今年會重點展開3方面工作，第一是拓展全球貿易網絡，積極與其他經濟體簽自貿協定等；第二是團結帶領社會各界銳意改革，例如加強基層醫療發展、改革藥械審批採購和應用、推行和改善各項精準扶貧和聚焦弱勢社群需要的措施；第三是「堅定對接國家戰略」，塑造經濟發展新動能新優勢，包括推動香港成為國際創新科技中心等。

另外，就前特首林鄭月娥的前特首辦將由金鐘甲級寫字樓遷往灣仔的前入境事務大樓，李家超回應時強調，搬遷計劃絕不影響灣仔3幢政府大樓的重建項目，重建會按原定計劃執行，稱搬遷前特首辦可節省公帑，也有助善用現時大樓的空間。

相關字詞﹕前任行政長官辦公室 林鄭月娥 李家超 特區護照 沙特阿拉伯 中東

上 / 下一篇新聞

重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身
重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身
稱傳媒報道致偏袒 辯方曾申終止聆訊
稱傳媒報道致偏袒 辯方曾申終止聆訊
卓孝業：待救港人11在緬1在柬 安全未確認
卓孝業：待救港人11在緬1在柬 安全未確認
挖泥車跌落4米坡 壓中垃圾車3傷 連日兩工業意外 工會質疑開機前無檢查場地
挖泥車跌落4米坡 壓中垃圾車3傷 連日兩工業意外 工會質疑開機前無檢查場地
孫玉菡：棚架涉多工種 擬召武林大會查隱患
孫玉菡：棚架涉多工種 擬召武林大會查隱患
警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底
警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底
自由黨倡檢討兩蚊車長生津門檻
自由黨倡檢討兩蚊車長生津門檻
宏美稱不獲賽場 巴塞訪港告吹 指「協議屆滿」 體育園：未見申請文件
宏美稱不獲賽場 巴塞訪港告吹 指「協議屆滿」 體育園：未見申請文件
兩文件協議不一 巴塞對手「中國或香港」
兩文件協議不一 巴塞對手「中國或香港」
電影製作融資計劃推「2.0」 田啟文籲加快審批
電影製作融資計劃推「2.0」 田啟文籲加快審批
一簽多行30萬簽注 深圳赴港居民增22%
一簽多行30萬簽注 深圳赴港居民增22%
南丫海難遺屬擬召澳洲專家 4月再訊
南丫海難遺屬擬召澳洲專家 4月再訊
換新鈔迎新歲 市民興奮兌萬元
換新鈔迎新歲 市民興奮兌萬元
警周六起快測 10秒驗出太空油 社工盼增阻嚇 上季接10宗服後遭性侵
警周六起快測 10秒驗出太空油 社工盼增阻嚇 上季接10宗服後遭性侵
研究：Z世代三成人焦慮 人生觀較負面
研究：Z世代三成人焦慮 人生觀較負面
精神病婦毁國慶橫額 認罪求情稱不涉政治
精神病婦毁國慶橫額 認罪求情稱不涉政治
中大AI揭子宮內膜異位症新靶點 屬常見婦科病可致經痛、不育 盼兩年內應用新法治療
中大AI揭子宮內膜異位症新靶點 屬常見婦科病可致經痛、不育 盼兩年內應用新法治療
調查：八成港漂看好港前景 三成指民生規管趨多
調查：八成港漂看好港前景 三成指民生規管趨多
壹傳媒違契上訴 黎方稱契約無指明處所用途
壹傳媒違契上訴 黎方稱契約無指明處所用途
研究：34%失胎夫婦現抑鬱 倡生育史納輔導評估
研究：34%失胎夫婦現抑鬱 倡生育史納輔導評估
灣區熱搜：抗癌前沿選擇 灣區第二家 穗醫院引入質子治療 盼拓港市場
灣區熱搜：抗癌前沿選擇 灣區第二家 穗醫院引入質子治療 盼拓港市場
灣區熱搜：話你知：較一般放療精準 減影響正常細胞
灣區熱搜：話你知：較一般放療精準 減影響正常細胞
灣區熱搜：劃一29.5萬 「一口價」收費免惹質疑
灣區熱搜：劃一29.5萬 「一口價」收費免惹質疑
灣區熱搜：養和年治300個案 稱96%幾無副作用
灣區熱搜：養和年治300個案 稱96%幾無副作用
【Emily】疫後再會 直通車重返紅磡站 KTT車卡成「站見」展品 最快下周四露面
【Emily】疫後再會 直通車重返紅磡站 KTT車卡成「站見」展品 最快下周四露面
【Emily】5萬長者獲派優惠券 25蚊食到魚柳包餐同焗豬
【Emily】5萬長者獲派優惠券 25蚊食到魚柳包餐同焗豬
【Emily】美商會新任主席：變幻中會現新機遇
【Emily】美商會新任主席：變幻中會現新機遇
【Emily】雀館×蓮香樓 $388邊食點心邊食糊
【Emily】雀館×蓮香樓 $388邊食點心邊食糊
【Emily】50周年答謝員工M記派$1000利市
【Emily】50周年答謝員工M記派$1000利市
【Emily】經民聯AI「賀歲片」 卡通版議員撐熊貓經濟
【Emily】經民聯AI「賀歲片」 卡通版議員撐熊貓經濟