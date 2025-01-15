特區護照赴沙特 即日起可落地簽

入境處昨日公布，接獲沙特阿拉伯駐港總領事館通知，香港特區護照持有人可在抵達沙特後辦理旅遊簽證，分別可辦理逗留期最長30天的單次入境簽證和逗留期最長90天的多次入境簽證，另外亦可在出發前經網上申請電子簽證。

根據入境處資料，特區護照持有人往其他GCC成員國，包括巴林、科威特、卡塔爾及阿聯酋可落地簽證，阿曼則可免簽。

昨日為李家超今年首次在行政會議前見記者，他提到政府今年會重點展開3方面工作，第一是拓展全球貿易網絡，積極與其他經濟體簽自貿協定等；第二是團結帶領社會各界銳意改革，例如加強基層醫療發展、改革藥械審批採購和應用、推行和改善各項精準扶貧和聚焦弱勢社群需要的措施；第三是「堅定對接國家戰略」，塑造經濟發展新動能新優勢，包括推動香港成為國際創新科技中心等。

另外，就前特首林鄭月娥的前特首辦將由金鐘甲級寫字樓遷往灣仔的前入境事務大樓，李家超回應時強調，搬遷計劃絕不影響灣仔3幢政府大樓的重建項目，重建會按原定計劃執行，稱搬遷前特首辦可節省公帑，也有助善用現時大樓的空間。