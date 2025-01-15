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電影製作融資計劃推「2.0」 田啟文籲加快審批

【明報專訊】政府2020年起為電影發展基金下的「電影製作融資計劃」推出放寬措施，以提高對電影業界資金援助，鼓勵本地電影製作；香港電影發展局昨日公布，總結放寬經驗後今日起推出不設時限的「電影製作融資計劃2.0」，保留及新增4項放寬及便利措施，包括增加政府最高融資金額至1000萬元、電影拍攝開始時可獲的融資額由50%增至70%等。香港電影工作者總會發言人田啟文稱，計劃有助電影製作者穩定資金鏈，但以往有案例審批時間長至電影製作完仍未獲回覆，期望今次計劃加快審批。

4措施 增開鏡融資額

香港電影發展局表示，計劃2.0將繼續為製作預算不超過2500萬元的電影提供資助和誘因，並設4項措施，包括所有評分達合格分數的申請可繼續獲製作預算40%的融資金額，最高金額由900萬增至1000萬；提早發放融資增加現金流，在電影開拍時可獲的融資額由50%增至70%；申請公司及主要融資者配額由兩個增至四個；以及投資者可優先收回一半投資的安排。

該局主席王英偉說，自2020年推出放寬措施以來計劃已資助23個電影製作，其中《毒舌大狀》創下首部本地電影票房過億元的佳績，相信計劃2.0會進一步加強計劃吸引力，為業界打強心針。

田啟文昨向本報形容計劃對成功申請者才有幫助，有業界反映審批時間長，電影製作完仍未獲回覆資助是否獲批，計劃「只同你講會中六合彩，但不會講幾時」，期望計劃2.0會列明公布申請結果的時間，加快審批。

田又提到，除了資金，戲院數量亦是「開戲」與否考慮之一，製作預算400至500萬元的小型電影在近年戲院結業潮下，預計日後與「大片」競爭上映檔期及院線將更困難，觀乎過往計劃甚少小型電影獲批資助，他關注日後本地小型電影的生存空間。 翻查資料，去年有8部電影在計劃下獲批，融資額介乎250萬至900萬元，即原製作預算均至少逾500萬元。

相關字詞﹕電影製作融資計劃 香港電影發展局 港產片 戲院 電影業 電影

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