兩文件協議不一 巴塞對手「中國或香港」

球員名寫法異 宏美：合作方打錯

宏美聲稱經一家包辦巴塞今夏亞洲之行的韓國代理公司邀約球隊訪港，並展示據稱是與該韓國代理簽署的合作備忘錄。不過記者發現，文件上「保證」一詞英文錯寫「Guaranty」，球員耶馬（Lamine Yamal）、拉芬夏（Raphinha）及加維（Gavi）的名字分別寫成「Ramin Yamal」、「Hafinya」及「Gabi」；相關寫法可見於部分來自韓國的英文新聞網站，黃浩霆解釋屬韓國代表因時間趕急打錯字。

據稱是巴塞與韓國公司簽訂的協議中，巴塞簽署代表聲稱為球會主席拿樸達（Joan Laporta），而保證出場球員僅耶馬一人。備忘錄上列出巴塞的熱身賽對手為「FC China Football Club（or HK）」，黃解釋指是「中國或者香港的一隊球隊」，可彈性改動。

黃浩霆的卡片顯示宏美包括「宏美廣告娛樂」、「宏美創建」及「宏美影業」。據公司註冊處資料，宏美創建上月中成立，創辦成員為宏美廣告娛樂集團，首任董事為黃浩霆，而宏美影業則未有資料。宏美受訪時均拒絕透露「韓國代理」及海外「母公司」詳情，僅稱母公司屬韓國代理的小股東，但宏美正有不同「併購」，不少詳情未可披露。