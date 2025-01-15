明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩文件協議不一 巴塞對手「中國或香港」

【明報專訊】邀請巴塞隆拿訪港的宏美集團昨向本報展示兩份據稱合作文件副本，其中一份合作備忘錄顯示，5名巴塞主力球員若訪港會保證出場，包括耶馬、拉芬夏、加維、柏迪及利雲度夫斯基，但另一份聲稱是韓國代理與巴塞的協議中，巴塞僅承諾耶馬上場。本報就相關文件向巴塞查證，尚待回覆。另外，備忘錄字眼亦疑有錯漏，部分球員英文名串法有異，宏美主席黃浩霆指合作方打錯字，又強調備忘錄內容可彈性調整。

球員名寫法異 宏美：合作方打錯

宏美聲稱經一家包辦巴塞今夏亞洲之行的韓國代理公司邀約球隊訪港，並展示據稱是與該韓國代理簽署的合作備忘錄。不過記者發現，文件上「保證」一詞英文錯寫「Guaranty」，球員耶馬（Lamine Yamal）、拉芬夏（Raphinha）及加維（Gavi）的名字分別寫成「Ramin Yamal」、「Hafinya」及「Gabi」；相關寫法可見於部分來自韓國的英文新聞網站，黃浩霆解釋屬韓國代表因時間趕急打錯字。

據稱是巴塞與韓國公司簽訂的協議中，巴塞簽署代表聲稱為球會主席拿樸達（Joan Laporta），而保證出場球員僅耶馬一人。備忘錄上列出巴塞的熱身賽對手為「FC China Football Club（or HK）」，黃解釋指是「中國或者香港的一隊球隊」，可彈性改動。

黃浩霆的卡片顯示宏美包括「宏美廣告娛樂」、「宏美創建」及「宏美影業」。據公司註冊處資料，宏美創建上月中成立，創辦成員為宏美廣告娛樂集團，首任董事為黃浩霆，而宏美影業則未有資料。宏美受訪時均拒絕透露「韓國代理」及海外「母公司」詳情，僅稱母公司屬韓國代理的小股東，但宏美正有不同「併購」，不少詳情未可披露。

上 / 下一篇新聞

重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身
重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身
稱傳媒報道致偏袒 辯方曾申終止聆訊
稱傳媒報道致偏袒 辯方曾申終止聆訊
卓孝業：待救港人11在緬1在柬 安全未確認
卓孝業：待救港人11在緬1在柬 安全未確認
挖泥車跌落4米坡 壓中垃圾車3傷 連日兩工業意外 工會質疑開機前無檢查場地
挖泥車跌落4米坡 壓中垃圾車3傷 連日兩工業意外 工會質疑開機前無檢查場地
孫玉菡：棚架涉多工種 擬召武林大會查隱患
孫玉菡：棚架涉多工種 擬召武林大會查隱患
警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底
警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底
自由黨倡檢討兩蚊車長生津門檻
自由黨倡檢討兩蚊車長生津門檻
宏美稱不獲賽場 巴塞訪港告吹 指「協議屆滿」 體育園：未見申請文件
宏美稱不獲賽場 巴塞訪港告吹 指「協議屆滿」 體育園：未見申請文件
電影製作融資計劃推「2.0」 田啟文籲加快審批
電影製作融資計劃推「2.0」 田啟文籲加快審批
特區護照赴沙特 即日起可落地簽
特區護照赴沙特 即日起可落地簽
一簽多行30萬簽注 深圳赴港居民增22%
一簽多行30萬簽注 深圳赴港居民增22%
南丫海難遺屬擬召澳洲專家 4月再訊
南丫海難遺屬擬召澳洲專家 4月再訊
換新鈔迎新歲 市民興奮兌萬元
換新鈔迎新歲 市民興奮兌萬元
警周六起快測 10秒驗出太空油 社工盼增阻嚇 上季接10宗服後遭性侵
警周六起快測 10秒驗出太空油 社工盼增阻嚇 上季接10宗服後遭性侵
研究：Z世代三成人焦慮 人生觀較負面
研究：Z世代三成人焦慮 人生觀較負面
精神病婦毁國慶橫額 認罪求情稱不涉政治
精神病婦毁國慶橫額 認罪求情稱不涉政治
中大AI揭子宮內膜異位症新靶點 屬常見婦科病可致經痛、不育 盼兩年內應用新法治療
中大AI揭子宮內膜異位症新靶點 屬常見婦科病可致經痛、不育 盼兩年內應用新法治療
調查：八成港漂看好港前景 三成指民生規管趨多
調查：八成港漂看好港前景 三成指民生規管趨多
壹傳媒違契上訴 黎方稱契約無指明處所用途
壹傳媒違契上訴 黎方稱契約無指明處所用途
研究：34%失胎夫婦現抑鬱 倡生育史納輔導評估
研究：34%失胎夫婦現抑鬱 倡生育史納輔導評估
灣區熱搜：抗癌前沿選擇 灣區第二家 穗醫院引入質子治療 盼拓港市場
灣區熱搜：抗癌前沿選擇 灣區第二家 穗醫院引入質子治療 盼拓港市場
灣區熱搜：話你知：較一般放療精準 減影響正常細胞
灣區熱搜：話你知：較一般放療精準 減影響正常細胞
灣區熱搜：劃一29.5萬 「一口價」收費免惹質疑
灣區熱搜：劃一29.5萬 「一口價」收費免惹質疑
灣區熱搜：養和年治300個案 稱96%幾無副作用
灣區熱搜：養和年治300個案 稱96%幾無副作用
【Emily】疫後再會 直通車重返紅磡站 KTT車卡成「站見」展品 最快下周四露面
【Emily】疫後再會 直通車重返紅磡站 KTT車卡成「站見」展品 最快下周四露面
【Emily】5萬長者獲派優惠券 25蚊食到魚柳包餐同焗豬
【Emily】5萬長者獲派優惠券 25蚊食到魚柳包餐同焗豬
【Emily】美商會新任主席：變幻中會現新機遇
【Emily】美商會新任主席：變幻中會現新機遇
【Emily】雀館×蓮香樓 $388邊食點心邊食糊
【Emily】雀館×蓮香樓 $388邊食點心邊食糊
【Emily】50周年答謝員工M記派$1000利市
【Emily】50周年答謝員工M記派$1000利市
【Emily】經民聯AI「賀歲片」 卡通版議員撐熊貓經濟
【Emily】經民聯AI「賀歲片」 卡通版議員撐熊貓經濟