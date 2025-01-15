宏美稱不獲賽場 巴塞訪港告吹 指「協議屆滿」 體育園：未見申請文件

黃浩霆在訪問提到，近日曾分別向啟德體育園和中國香港足球總會發電郵查詢或表達意向，但受訪前未獲回覆。本報向體育園查詢有否收到宏美電郵、其申請進度如何，園方重申尚未收到宏美提交申請文件，包括球會的合作證明。足總表示昨日未能回覆。

稱循韓公司接洽巴塞

認做得不足「唔係呃錢」

黃浩霆昨稱，他們是透過一間韓國公司與巴塞接洽，宏美母公司亦持有該韓國公司部分股份。黃向本報展示兩份文件副本，據稱分別是韓國公司與巴塞簽署的協議，以及宏美與韓國公司簽署的合作備忘錄。其中韓國公司與巴塞的協議提及巴塞的比賽時間、出席球員等。至於備忘錄則提到宏美為投資公司（Investment corporation）。

對於今次事件引起風波，黃強調自己「唔係呃錢」，原計劃比賽會有慈善成分，但承認做得不足，宏美亦無舉辦球賽經驗。不過，他認為體育園應提供指引，包括申請方需提供什麼資料，避免浪費時間；又認為園方應有透明度，讓申請方得悉為何被拒，擔心園方做法令外國企業失去信心。他質疑「我所有東西都給了（啟德體育園），資金到位、球隊亦到位，為何會這樣？」

稱移師大球場因「不可抗力」作罷

康文署：無收到申請

早前黃接受傳媒訪問時提及會考慮改到大球場等後備方案。他昨稱「基於不可抗力因素」，大球場7月27日無法使用（not available），他亦不考慮申請其他日期。康文署回覆稱大球場無收到宏美的申請文件，又指大球場7月尾將用作其他賽事，並需於其間護養草地。

對於體育園需否檢討申請機制，新民黨立法會議員何敬康認為近年本港舉行多場體育盛事，部分「甩轆」收場，為免再有類似情况，體育園審批必會更嚴格，亦會考慮主辦方是否有經驗。他指過去其他場館都未必會提及拒絕申請原因，認為園方在與申請方溝通上可改善。何亦認為主辦方應向園方提交更多文件，例如與球會之間的合約等，以表誠意。

明報記者