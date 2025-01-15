壹傳媒違契上訴 黎方稱契約無指明處所用途

上訴人黎智英和黃偉強分別被指1998至2020年間向科技園隱瞞違契使用駿盈街8號處所壹傳媒大樓，意圖詐騙科技園，導致蘋果日報印刷及/或力高顧問獲利，或令科技園蒙受不利。黎另被頒令取消擔任公司董事資格8年及罰款200萬元，他就定罪和刑罰上訴，黃則只就定罪上訴。

稱力高有涉報業

共用處所毋須領牌

原審的區域法官陳廣池裁決時指，力高屬私人性質，提供管理顧問業務，與報業無關。代表黎智英的大律師陳政龍陳辭稱，黎會透過力高給予壹傳媒動畫有限公司（後改稱壹動畫工作室有限公司）資金，以製作「動新聞」，力高僱員亦會向壹動畫提供會計支援。另一方面，力高曾是蘋果印刷股東之一，持有49%股份，難稱得上力高與報業無關。

陳政龍續稱，租契無訂明處所必須用於「指明用途」，即出版和印刷，以及當處所用於非指明用途時的後果，控方的指控聚焦於處所的佔用（occupy），但力高實際與壹傳媒「共用」（share）處所，且只涉646平方呎，不足整個大樓的1%。此外，租契訂立時，力高的業務與出版印刷有關，後來公司用途有變，亦不代表蘋果印刷須獨立替力高申請牌照，故力高無披露責任，不構成隱瞞或欺騙。

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪補充，黃負責代表力高與科技園溝通，但這並不代表黃在集團有營運和決策權，他只是聽命於董事局和時任營運總裁周達權；陳官亦形容黃為「高級大打雜」。在傳媒報道事件後，黃偉強按法律意見和上司指示代表力高回覆科技園的查詢，非基於其個人觀點，不應由他肩負集團的責任。刑期方面，陳政龍採納書面陳辭，無進一步補充，黃佩琪指黃偉強已服刑完畢，放棄上訴。

律政司：須由科技園考慮批准否

律政司一方、刑事檢控專員楊美琪回應，本案關鍵在於承租人須向科技園申請牌照，讓科技園考慮是否批准佔用或共用部分處所，若隱瞞有關事實，構成虛假陳述。楊另指出，文件顯示1997至2019年間，《蘋果》印刷公司先後65次為27間公司向科技園申請牌照或續牌，唯獨無替力高申請，重申控方指控貫徹始終。聆訊今續。

【案件編號：CACC 223/22】