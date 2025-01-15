調查：八成港漂看好港前景 三成指民生規管趨多

調查於去年12月中起至12月29日間進行，目的是了解「港漂」在港定居生活的情况，對本港經濟、文化、公共政策等看法。逾八成受訪者年齡為35歲以下。

調查發現逾六成受訪者來港是為求學，而選擇來港工作原因中，44%認為香港薪資較高，29%看好發展前景；而在港工作港漂中，67%月薪逾2萬元，14%更達5萬元以上。

禁加味煙 多指時機不合

張欣宇說，政府在民生及微觀經濟運作上要「小心不要愈管愈多」，舉例控煙工作重點應在減少其對「不喜歡的人的影響」及教育工作，認為本港應「有空間容得下不同喜好的人、不同取態的人」，而非「不是主流的一種價值觀或主流認可的行為，就算你不犯法，我都要將它變成是一種犯法」。

調查中，對於港府近日提出有意禁加味煙，大部分受訪者認為現非推行的合適時機，有16%認為政策太過嚴厲，另有16%憂慮影響內地旅客或人才來港；至於全禁電子煙，亦有過半認為現不是推行的時機。