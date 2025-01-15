中大AI揭子宮內膜異位症新靶點 屬常見婦科病可致經痛、不育 盼兩年內應用新法治療

中大醫學院婦產科學系臨牀副教授鍾佩樺表示，子宮內膜異位症患者的子宮內膜組織在子宮外部生長，會導致腹部不適，部分患者會出現下腹及盆腔疼痛，月經周期受影響，甚至導致不育及卵巢癌。由於成因不明，現未有根治方法，主要透過止痛方式和荷爾蒙治療減輕症狀，情况嚴重的患者或需手術切除異位組織和囊腫。

乾眼症藥可抑子宮外生長組織

研究團隊利用AI輔助系統，分析437宗子宮內膜異位症個案及216宗正常個案的基因表達；最後確定兩個非荷爾蒙類新治療靶點「環腺苷酸結合蛋白2」（GBP2）和「造血細胞激酶」（HCK）。領導研究的中大醫學院婦產科學系教研室主任及教授黃志超補充，所分析數據不包本港，但含內地及日本等亞洲人種，具一定代表性。

黃志超稱，子宮內膜細胞依賴HCK和GBP2的功能存活，團隊透過小鼠模型驗證，當消除小鼠體內的GBP2和HCK蛋白後，發現異位內膜組織的體積和重量明顯減少，病變組織細胞的增長受抑制，部分病變組織細胞甚至死亡。他強調，結果有助理解子宮內膜異位症的疾病發展機制，以計劃更精準有效的治療策略。

另外，團隊利用AI系統，發現抑制整合素β2（ITGB2）可減少子宮內膜異位的病變組織生長，並發現一款用於治療乾眼症的抑制劑可抑制ITGB2，即「舊藥新用」。小鼠實驗證實，無論使用皮下注射或腹腔內注射有關藥物，都能有效減少內膜異位病變組織生長。研究結果已於國際科研期刊Advanced Science發表。

非荷爾蒙藥物 可減副作用

鍾佩樺說，長期服用荷爾蒙會有副作用，而新藥屬非荷爾蒙藥物 ，並可針對處理炎症情况。黃志超則表示，利用AI發現新藥，可縮短藥物研發過程和時間，今次研究歷時半年，又因有關抑制劑已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，可直接開展臨牀試驗；他補充，現時有關用於治療乾眼症的藥物花費約為每月1500至2000元。