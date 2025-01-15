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港聞

港聞二

精神病婦毁國慶橫額 認罪求情稱不涉政治

【明報專訊】去年10月，荃灣有國慶相關橫額和海報被毁，涉事患精神病六旬女子昨日在西九龍裁判法院承認6項刑事毁壞罪，案件押後至本月28日判刑，以待索取被告的精神科報告和感化報告，其間繼續還押。辯方求情稱，本案不涉及政治，被告是因耽誤精神科治療而犯案，接下來需接受治療而非懲罰。辯方冀法庭讓被告盡早獲釋，跟家人共度農曆新年和出席兒子婚禮。

原被控8項刑事毁壞罪及一項「管有適合作非法用途工具」罪的被告林可恩（64歲，報稱退休），自去年10月還押小欖精神病治療中心，以待醫生審視是否適合答辯。庭上提及，醫生稱被告適合答辯，被告在閩南話傳譯協助下承認6項刑毁罪，其餘兩項刑毁罪和一項「管有適合作非法用途工具」罪獲撤回。

抗拒覆診服藥 幻聽「劃啲橫額」

被告承認的控罪指出，她去年10月3日在荃灣爵悅庭附近行人天橋、楊屋道街市、沙嘴道遊樂場、荃灣官立中學、悅來酒店及荃灣天主教小學一帶，損壞屬於民政事務總署的47幅橫額和一張海報，以及3幅民建聯及工聯會的橫額。此外，案情提及被告於案發翌日被捕，警誡下語無倫次。

辯方求情稱，被告自2002年起有精神科病歷紀錄，一向有覆診，惟自一年前起抗拒覆診服藥，同年被告原本擔任研究助理的幼子辭職照顧母親。

辯方指出，案發當日被告聽到有聲音着她「劃啲橫額」，被告終無法抵受並干犯本案。辯方稱，明白涉案橫額及海報「敏感」，但強調本案不涉政治，只因被告耽誤覆診和服藥釀成，希望法庭判處即時釋放的刑期。

幼子辭工照顧 官：家人努力不足

署理主任裁判官鄭念慈表示，接納家人關心被告並提供照顧，但他們的努力顯然不足，否則被告不會犯案。鄭官續稱，被告以剪刀犯案，非赤手空拳行事，認為她須根治病况。鄭官押後判刑，以待索取相關報告。

【案件編號：WKCC4395/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 刑事毁壞 荃灣 國慶日

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