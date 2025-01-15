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警周六起快測 10秒驗出太空油 社工盼增阻嚇 上季接10宗服後遭性侵

【明報專訊】新興毒品「太空油」日漸盛行，警方周六（18日）起將引入快速檢測工具，供已接受電子課程的警員使用。檢測只需10至15秒便有結果，警方毒品調查科情報組總督察張嘉榮引述廠方稱，即使太空油濃度屬低水平，仍達99%準繩度。有社工期望檢測能提高對買賣雙方的阻嚇，並提到去年第四季處理約10宗個案，均涉女性吸食太空油後遭性侵；另有個案稱朋友吸食後失去意識，將窗戶當作門口，墮樓身亡。

過來人：損友誘試吸上癮

出糧很快花光

20歲的阿嘉（化名）稱，去年在酒吧獲朋友邀請吸電子煙，其後才發現含太空油，吸食後頭暈，猶如醉酒；當晚連吸5至6口，隨後手腳僵硬，無法站隱而坐在地上。由於易上癮，阿嘉去年花費約兩萬元，兩個月間持續吸食，日均約3顆太空油煙彈，情緒變得暴躁、小事化大，甚至曾將紅燈看成綠燈而衝出馬路。因情緒漸差，加上要借錢吸食，「出糧很快花光」，最終戒毒。

去年首11個月，政府化驗所錄得141宗太空油案件，206人被捕，當中47人未滿21歲，最小12歲，警方稱與前年7宗相比，升幅驚人。青協青年違法防治中心自去年處理近百宗個案，抗毒服務單位主任文習武稱，很多個案誤以為太空油價錢便宜、效果輕微，最終卻將自己置於險境，舉例有女生吸食後失去知覺，清醒後疑遭性侵，年紀最細14歲。

驗電子煙吸氣口依托咪酯殘留

張嘉榮稱，太空油煙彈外表與一般電子煙彈無異，隱蔽度高，難靠肉眼辨認。日後警員會按受查者回答問題、舉動或其他證據「通盤考慮」，若未有足夠證據但懷疑對方煙彈屬太空油，便會以檢測棒拭擦電子煙吸氣口及注入口，辨識有否太空油主要成分依托咪酯的殘餘物；檢測呈陽性便會作相應行動，證物會交由政府化驗所化驗。至於拒絕檢測會否涉阻差辦公，他說要考慮一籃子因素，例如受查者有否反抗。

至於檢測工具價錢及數量，張說不便透露，已採購足夠數量供陸上各總區及水警按行動需要分配前線使用；而內地去年起亦使用相關檢測。警方本月起將相關禁毒教材套派發予大學，並由教育局發放給中小學。

相關字詞﹕性侵 警方 快速檢測 太空油

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