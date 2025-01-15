警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底

指專業團體無危國安可安心工作

警方回覆稱昨日繼續就該仍在調查的案件，邀請兩人回警署協助；連同前日邀請助查的3人，所有人已離開警署。消息稱鍾庭耀及兩名香港民研職員前晚和昨凌晨獲准離開。鍾庭耀昨晚回覆本報稱，在鍾劍華離開香港民研初期尚有少許接觸，後來便無什麼聯絡，從無金錢往來，不評論警方行動。被問調查有否影響機構運作，他承認影響很大，因幾乎所有電腦被扣留，香港民研將優先恢復委託及合作的調查，再考慮自費研究項目。

國安處前日帶走鍾庭耀及香港民研兩名職員，指「有人懷疑利用自己的機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為」，並搜查香港民研黃竹坑辦公室。國安處昨早再帶走鍾劍華的兒子鍾子希和太太伍美萍助查，兩人於中午後分別離開旺角及天水圍警署。

警：助查5人已離開警署

消息稱，國安處上月通緝鍾劍華等人後，截斷其聯繫網絡及資金鏈等，昨早分別在元朗區及深水埗區帶走伍美萍及鍾子希。該消息稱鍾劍華長子和次子目前分別位於美國和澳洲，伍及三子鍾子希留港，兩人在鍾劍華上月被通緝後分開居住。

昨日被問民調學者和機構如何平衡守法、與海外合作和專業，李家超回應稱會對危害國安行為「有法必依、執法必嚴、追究到底」，會「窮追猛打」任何涉違法者，而任何人或機構倘聯繫、支持或幫助涉危國安者，當局會全面調查和追究到底。

李稱法律有清晰說明何等罪行牽涉危害國安，且每次執法也會交代所涉罪行的相關行為，而不同專業團體若無危害國安企圖，只需按其工作信念、專業守則和行為道德從事工作便可。保安局長鄧炳強前日回應稱調查不涉香港民研的民調工作。