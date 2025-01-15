警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底

【明報專訊】身處英國的香港民意研究所（下稱香港民研）副行政總裁鍾劍華等6人上月涉違《港區國安法》被通緝，警方國安處繼前日帶走香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀等人協助調查後，昨早再帶走鍾劍華的妻兒助查。特首李家超昨出席行政會議前回應稱，任何人或機構聯繫、支持或幫助涉危害國家安全者，當局會「全面調查、追究到底」，又稱專業團體倘無危害國安企圖，「可以很安心做自己日常工作」。
指專業團體無危國安可安心工作
警方回覆稱昨日繼續就該仍在調查的案件，邀請兩人回警署協助；連同前日邀請助查的3人，所有人已離開警署。消息稱鍾庭耀及兩名香港民研職員前晚和昨凌晨獲准離開。鍾庭耀昨晚回覆本報稱，在鍾劍華離開香港民研初期尚有少許接觸，後來便無什麼聯絡，從無金錢往來，不評論警方行動。被問調查有否影響機構運作，他承認影響很大，因幾乎所有電腦被扣留，香港民研將優先恢復委託及合作的調查，再考慮自費研究項目。
國安處前日帶走鍾庭耀及香港民研兩名職員，指「有人懷疑利用自己的機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為」，並搜查香港民研黃竹坑辦公室。國安處昨早再帶走鍾劍華的兒子鍾子希和太太伍美萍助查，兩人於中午後分別離開旺角及天水圍警署。
警：助查5人已離開警署
消息稱，國安處上月通緝鍾劍華等人後，截斷其聯繫網絡及資金鏈等，昨早分別在元朗區及深水埗區帶走伍美萍及鍾子希。該消息稱鍾劍華長子和次子目前分別位於美國和澳洲，伍及三子鍾子希留港，兩人在鍾劍華上月被通緝後分開居住。
昨日被問民調學者和機構如何平衡守法、與海外合作和專業，李家超回應稱會對危害國安行為「有法必依、執法必嚴、追究到底」，會「窮追猛打」任何涉違法者，而任何人或機構倘聯繫、支持或幫助涉危國安者，當局會全面調查和追究到底。
李稱法律有清晰說明何等罪行牽涉危害國安，且每次執法也會交代所涉罪行的相關行為，而不同專業團體若無危害國安企圖，只需按其工作信念、專業守則和行為道德從事工作便可。保安局長鄧炳強前日回應稱調查不涉香港民研的民調工作。