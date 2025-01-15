孫玉菡：棚架涉多工種 擬召武林大會查隱患

李家超：將排查全港大棚架

特首李家超昨早出席行會前稱，重視發生的工業意外，呼籲業內人士按法例及指引嚴格執行地盤安全措施。李家超對傷者致以深切慰問，又稱勞工處已即時停止涉事地盤棚架工作，並會於全港做大型棚架排查，強調處方調查全面、深入且迅速。他呼籲業內人士尤其是地盤管理人員，必須按法例及指引嚴格執行地盤安全措施。

啓德新急症醫院地盤前日一幅60米乘20米棚架倒塌後，導致11名工人受傷。至昨早，一名61歲姓趙女傷者情况危殆，另5人情况穩定。

啟德地盤女傷者危殆

夫：未有人交代事發情况

姓趙女傷者的丈夫昨晚在醫院守候，他向本報稱妻子昨午做手術，由於當時未見醫生，未知其最新情况，只知她頭部輕微出血，右眼視力受影響。他說，妻子是地盤散工，但不知其工種，暫未有人向他交代妻子事發時所在位置，並說現時心情混亂，只想妻子盡快康復。

孫玉菡昨午稱，對於大型棚架安全，當局將從四大方向跟進，包括針對意外發出停工通知書、深入調查，調查方向包括檢視有沒有人違反工作守則；進行全港大型棚架巡查；透過網站及職安健應用程式發出警示；並會盡快找承建商、棚業、幕牆承建商、地盤不同層級共商，以「武林大會」形式一同檢視施工程序及流程是否存在風險隱患，討論如何改善，並會探討能否利用科技，加強棚架工作安全。孫又稱，《竹棚架工作安全守則》去年修訂並生效，守則已很清晰，業界遵守可確保安全。

重案調查 承建商：一對一跟進傷者

東九龍總區重案組人員昨早也已返回案發現場，4名探員進入地盤調查。勞工處人員昨午亦到場調查。現場所見，倒塌的棚架已經拆除。

涉事的工程承建商、中國建築工程（香港）有限公司稱高度關注事件，該地盤已暫停所有施工，進行全面安全檢查；又稱將配合相關部門徹查事件，並已委派專人一對一跟進受傷工友及家屬需要，提供協助。