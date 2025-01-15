挖泥車跌落4米坡 壓中垃圾車3傷 連日兩工業意外 工會質疑開機前無檢查場地

土木工程拓展署稱，涉事地盤為安達臣道石礦場用地發展項目下的道路改善工程用地，正削坡擴闊路面，事發時一輛挖泥機於工地內一個約4米高臨時平台翻側，撞毁部分地盤邊界的圍欄，導致今次意外。土拓署已即時暫停涉事工序。勞工處稱已知悉事件並已展開調查。

涉事地盤由俊和—中冶聯營體承建，俊和回覆稱工程團隊及有關部門正了解事發經過及成因，公司會配合調查，並會為傷者提供幫助。

兩司機輕傷 跟車工困兩小時救出

昨早9時許，藍田連德道康華苑對開山坡地盤一部挖泥車從約4米高斜坡跌落，撞到斜坡工程一幅大約15米乘以5米圍網，挖泥車連大石及圍網等將一輛途經的食環署外判垃圾車壓住。45歲姓葉挖泥車司機自行爬出車外。警方及消防接報到場，先將50歲非華裔垃圾車司機救出，再安排吊雞車到場固定及升起挖泥車和大石，同時利用爆破工具製造空間，約兩小時後救出被困的24歲姓馬垃圾車跟車工人。3名男傷者先後送往聯合醫院治理，至昨午兩人情況穩定，一人已出院。

消防派出災難應變救援隊人員到場拯救，過程中使用無人機監察山坡會否再倒塌；救出3名傷者後，消防利用生命探測器及搜救犬檢查，確保現場沒有其他人被困。消防處助理消防區長高重禮稱，由於挖泥車本身有一定重量，加上有石墩一起壓住垃圾車，消防平時使用的爆破工具未能將傷者救出，要等吊雞車到場協助。消防亦要求醫管局調派醫療隊到場。

專家料因泥石鬆動 失平衡翻側

現場所見，被困跟車工被救出時能與救援人員對話，狀甚痛苦。兒子與其母通電話稱「隻腳夾住好痛」，母趕往醫院等候。食環署得悉事件後隨即到醫院探望該兩名外判員工及了解情况，會向傷者及其家屬提供適切協助。

香港建造業總工會理事長周思傑到場視察後稱，估計挖泥車在斜坡挖泥期間，底下的泥石鬆動，挖泥車因而失平衡墜下。他質疑地盤安全管理人員沒確保現場情况合適，就派重型機器工作。工業傷亡權益會幹事馬泓佑關注本港連續兩日發生嚴重工業意外，反映工人安全意識未必足夠。馬估計今次意外可能涉及工作平台太窄、該處地質不適合操作挖泥車、吊臂過度伸展等，成因待查。