明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

挖泥車跌落4米坡 壓中垃圾車3傷 連日兩工業意外 工會質疑開機前無檢查場地

【明報專訊】本港連續兩日發生嚴重工業意外，繼前日啓德新急症醫院一幅大型棚架倒塌，昨早藍田連德道對開山坡地盤有挖泥車從斜坡跌落，挖泥車連大石等壓中一部途經的垃圾車。垃圾車內跟車男工左腳被夾，受困約兩小時後由消防救出，垃圾車司機及挖泥車司機均清醒送院。案件列作工業意外有人受傷。有工會代表質疑地盤無做好檢查就派重型機器開工導致意外。

土木工程拓展署稱，涉事地盤為安達臣道石礦場用地發展項目下的道路改善工程用地，正削坡擴闊路面，事發時一輛挖泥機於工地內一個約4米高臨時平台翻側，撞毁部分地盤邊界的圍欄，導致今次意外。土拓署已即時暫停涉事工序。勞工處稱已知悉事件並已展開調查。

涉事地盤由俊和—中冶聯營體承建，俊和回覆稱工程團隊及有關部門正了解事發經過及成因，公司會配合調查，並會為傷者提供幫助。

兩司機輕傷 跟車工困兩小時救出

昨早9時許，藍田連德道康華苑對開山坡地盤一部挖泥車從約4米高斜坡跌落，撞到斜坡工程一幅大約15米乘以5米圍網，挖泥車連大石及圍網等將一輛途經的食環署外判垃圾車壓住。45歲姓葉挖泥車司機自行爬出車外。警方及消防接報到場，先將50歲非華裔垃圾車司機救出，再安排吊雞車到場固定及升起挖泥車和大石，同時利用爆破工具製造空間，約兩小時後救出被困的24歲姓馬垃圾車跟車工人。3名男傷者先後送往聯合醫院治理，至昨午兩人情況穩定，一人已出院。

消防派出災難應變救援隊人員到場拯救，過程中使用無人機監察山坡會否再倒塌；救出3名傷者後，消防利用生命探測器及搜救犬檢查，確保現場沒有其他人被困。消防處助理消防區長高重禮稱，由於挖泥車本身有一定重量，加上有石墩一起壓住垃圾車，消防平時使用的爆破工具未能將傷者救出，要等吊雞車到場協助。消防亦要求醫管局調派醫療隊到場。

專家料因泥石鬆動 失平衡翻側

現場所見，被困跟車工被救出時能與救援人員對話，狀甚痛苦。兒子與其母通電話稱「隻腳夾住好痛」，母趕往醫院等候。食環署得悉事件後隨即到醫院探望該兩名外判員工及了解情况，會向傷者及其家屬提供適切協助。

香港建造業總工會理事長周思傑到場視察後稱，估計挖泥車在斜坡挖泥期間，底下的泥石鬆動，挖泥車因而失平衡墜下。他質疑地盤安全管理人員沒確保現場情况合適，就派重型機器工作。工業傷亡權益會幹事馬泓佑關注本港連續兩日發生嚴重工業意外，反映工人安全意識未必足夠。馬估計今次意外可能涉及工作平台太窄、該處地質不適合操作挖泥車、吊臂過度伸展等，成因待查。

相關字詞﹕啟德急症醫院 塌棚 挖泥車 工業意外

上 / 下一篇新聞

重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身
重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身
稱傳媒報道致偏袒 辯方曾申終止聆訊
稱傳媒報道致偏袒 辯方曾申終止聆訊
卓孝業：待救港人11在緬1在柬 安全未確認
卓孝業：待救港人11在緬1在柬 安全未確認
孫玉菡：棚架涉多工種 擬召武林大會查隱患
孫玉菡：棚架涉多工種 擬召武林大會查隱患
警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底
警帶走鍾劍華妻兒助查 李家超：涉國安會追究到底
自由黨倡檢討兩蚊車長生津門檻
自由黨倡檢討兩蚊車長生津門檻
宏美稱不獲賽場 巴塞訪港告吹 指「協議屆滿」 體育園：未見申請文件
宏美稱不獲賽場 巴塞訪港告吹 指「協議屆滿」 體育園：未見申請文件
兩文件協議不一 巴塞對手「中國或香港」
兩文件協議不一 巴塞對手「中國或香港」
電影製作融資計劃推「2.0」 田啟文籲加快審批
電影製作融資計劃推「2.0」 田啟文籲加快審批
特區護照赴沙特 即日起可落地簽
特區護照赴沙特 即日起可落地簽
一簽多行30萬簽注 深圳赴港居民增22%
一簽多行30萬簽注 深圳赴港居民增22%
南丫海難遺屬擬召澳洲專家 4月再訊
南丫海難遺屬擬召澳洲專家 4月再訊
換新鈔迎新歲 市民興奮兌萬元
換新鈔迎新歲 市民興奮兌萬元
警周六起快測 10秒驗出太空油 社工盼增阻嚇 上季接10宗服後遭性侵
警周六起快測 10秒驗出太空油 社工盼增阻嚇 上季接10宗服後遭性侵
研究：Z世代三成人焦慮 人生觀較負面
研究：Z世代三成人焦慮 人生觀較負面
精神病婦毁國慶橫額 認罪求情稱不涉政治
精神病婦毁國慶橫額 認罪求情稱不涉政治
中大AI揭子宮內膜異位症新靶點 屬常見婦科病可致經痛、不育 盼兩年內應用新法治療
中大AI揭子宮內膜異位症新靶點 屬常見婦科病可致經痛、不育 盼兩年內應用新法治療
調查：八成港漂看好港前景 三成指民生規管趨多
調查：八成港漂看好港前景 三成指民生規管趨多
壹傳媒違契上訴 黎方稱契約無指明處所用途
壹傳媒違契上訴 黎方稱契約無指明處所用途
研究：34%失胎夫婦現抑鬱 倡生育史納輔導評估
研究：34%失胎夫婦現抑鬱 倡生育史納輔導評估
灣區熱搜：抗癌前沿選擇 灣區第二家 穗醫院引入質子治療 盼拓港市場
灣區熱搜：抗癌前沿選擇 灣區第二家 穗醫院引入質子治療 盼拓港市場
灣區熱搜：話你知：較一般放療精準 減影響正常細胞
灣區熱搜：話你知：較一般放療精準 減影響正常細胞
灣區熱搜：劃一29.5萬 「一口價」收費免惹質疑
灣區熱搜：劃一29.5萬 「一口價」收費免惹質疑
灣區熱搜：養和年治300個案 稱96%幾無副作用
灣區熱搜：養和年治300個案 稱96%幾無副作用
【Emily】疫後再會 直通車重返紅磡站 KTT車卡成「站見」展品 最快下周四露面
【Emily】疫後再會 直通車重返紅磡站 KTT車卡成「站見」展品 最快下周四露面
【Emily】5萬長者獲派優惠券 25蚊食到魚柳包餐同焗豬
【Emily】5萬長者獲派優惠券 25蚊食到魚柳包餐同焗豬
【Emily】美商會新任主席：變幻中會現新機遇
【Emily】美商會新任主席：變幻中會現新機遇
【Emily】雀館×蓮香樓 $388邊食點心邊食糊
【Emily】雀館×蓮香樓 $388邊食點心邊食糊
【Emily】50周年答謝員工M記派$1000利市
【Emily】50周年答謝員工M記派$1000利市
【Emily】經民聯AI「賀歲片」 卡通版議員撐熊貓經濟
【Emily】經民聯AI「賀歲片」 卡通版議員撐熊貓經濟