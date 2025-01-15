卓孝業：待救港人11在緬1在柬 安全未確認

稱泰積極回應 行動不便透露

保安局周日起率警隊及入境處組成的專責小組赴泰跟進事件，昨晚返港交代工作進展。卓孝業稱，泰國高度重視事件，雙方有就現况等交換資料；他稱局方不能確定事主返港時間，強調會真誠及盡力跟進，若令事主能在農曆年前回港，就能讓他們及家人團聚。他又指緬甸及柬埔寨邊境情况混亂，涉及地方武裝組織勢力，並不安全，但會嘗試安排與涉事國家會面。

小組昨早與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報，引述對方稱會盡力協助求助港人盡快安全回港；泰國旅遊與體育部副部長及泰國旅遊警察局局長昨午向小組簡介保障遊客措施，包括官方手機應用程式及電話中心，24小時支援遊客。

至於會否考慮將泰國外遊警示升級至紅色，特首李家超昨日出席行會前表示，調整外遊警示需考慮一籃子因素，保安局會視乎情况調整。李家超又說泰國當局重視事件，已指派高級官員跟進，而專責調查組與政府會應用所有調查渠道及網絡營救被困港人。