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港聞

港聞一

稱傳媒報道致偏袒 辯方曾申終止聆訊

【明報專訊】許金山案罕有經歷兩次審訊，引起各界關注。法庭未重新選出7人陪審團之前，許的辯護團隊以傳媒報道偏袒為由，申請終止聆訊。辯方當時提出，傳媒和網上論壇大肆評論許金山涉案，甚至將他和另一殺妻案被告張祺忠相提並論，恐影響陪審團觀感。法官則認為大部分新聞在首次審訊判決後發布，即使陪審團多年前曾閱讀內容，未必遺下深刻印象，有信心本案可公平審理。

官：事隔多年 陪審未必記得

法庭去年11月初處理終止聆訊申請。當時代表許金山的外籍大律師安華暉表示，本案重審前，有傳媒、論壇和社交媒體熱烈討論本案，有人形容許精心策劃殺局，更將許和港大時任副教授張祺忠相提並論。辯方質疑，若陪審團曾閱讀偏袒內容，會認定許有罪，削弱審訊公平性。

暫委法官祁彥輝考慮後表示，法庭新聞可以有不同形式，部分呈堂文章是公平和負責任的報道，例如許金山首次審訊罪成後，認識許的人受訪表達對案件的感受。法官又指，辯方呈上的大部分文章和帖文在2018年發布，近期只有許被醫委會除牌、本案終院判決及另一名「被控殺妻、非常聰明的專業人士」之新聞，認為本案事隔近7年後重審，陪審團未必記得以前的資訊。

法官強調，陪審團制度代表社會良知，他們聽取證人作供和接收第一手證據，有能力審視證據裁決。法官提及，若不向陪審團提及本案為重審，好像刻意忽略案件性質，猶如「房間裏的大象」（elephant in the room），因此當時向陪審團表明本案是上訴得直後的重審，着陪審團忽略以往的新聞和網上資訊。法官認為即使本案開審前有廣泛報道，有信心陪審團在適當引導下可公平審案。

翻查資料，港大機械工程學系時任副教授張祺忠涉2018年在港大宿舍用電線勒斃妻子及藏屍，被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。張早前上訴得直，案件發還另一法官重審，暫未開審。

相關字詞﹕瑜伽球 高等法院 謀殺罪 副教授涉殺妻 中大醫學院 許金山

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