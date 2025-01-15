重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身

由4男3女組成的陪審團昨日退庭商議近4小時後，一致裁定被告許金山兩項謀殺罪成。許得知再被定罪後表現平靜，數次望向陪審團席。暫委法官祁彥輝問許有沒有說話想講，許答「No, my lord（沒有，法官閣下）」。在無求情陳辭下，法官依例判許終身監禁。法官提到，陪審團決定關乎被告的一生，考慮本案審期長且證據複雜，終身豁免各人再任陪審員。

官：倘認定許放球上車 裁罪成

許金山被指2015年5月22日將注滿一氧化碳的瑜伽球放在車上，謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。法官昨日引導陪審團時稱，即使陪審團認為用瑜伽球殺人是不可能的事，若認定許金山將瑜伽球放上車，就要裁定許罪成。其間法官引用英國小說《福爾摩斯》的名言「排除所有不可能的事，剩下的即使多不可能，都一定是真相」。

許曾展示長女讀法醫證明

「一直信我清白」

許金山2018年於原審被陪審團一致裁定罪成，向終院上訴得直後，高院去年11月展開重審（見表）。原審焦點為長女許美玲出庭作供，稱胞妹許儷玲獨自面對父親施加學業壓力，又指家中有老鼠、蛇及飛蟻；上述說法大致脗合許金山的抗辯方向，即許儷玲可能自殺，以及涉案一氧化碳用作「殺老鼠」而非殺人。不過事隔近7年，許美玲沒在重審擔任證人，當年作供後要求留在庭上支持父親的她，重審中亦無出庭露面支持父親。較特別的是，重審時許向陪審團展示許美玲的學業證明，稱長女「一直相信我清白」和想查明本案，才考取澳洲法醫資格。

自辯述外遇細節 子女昨無旁聽

許金山和妻子育有4名子女，控方原審時傳召許家友人和中大同事等，講述許與一名博士學生發展婚外情，惟庭上無披露細節。直至案件重審，許審訊途中讓法律團隊退出案件，自辯作供，始透露外遇的來龍去脈。許自辯稱被情婦李泳怡外表吸引，讚揚對方是高學歷的事業型女性，更會上門為許家子女補習；反觀許妻追求物質，愛買昂貴廚具和焗爐，又曾向次女許儷玲丟插頭，兩夫婦分房睡覺多年。

就許金山是否有動機殺妻，多名無參與原審的控方證人，在重審時給予證言。例如妻子的友人兼瑜伽導師郭文平供稱許妻曾主張離婚，遭許金山拒絕，因不想與妻「分一半身家」。許在庭上提出另一版本，指兩夫妻從未登記離婚，反而是郭文平鼓勵妻子離婚。從昨日裁決可見，陪審團信納許有意圖殺妻。

許金山子女曾在原審旁聽聲援父親，昨日裁決時無人現身家屬席，記者席和公眾席則有數十人。辯方曾以傳媒和論壇評論案情為由，要求終止聆訊，遭法官拒絕（見另稿）。

【案件編號：HCCC 389/23】

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