重審陪審一致裁定 許金山謀殺罪成 定罪無話想說 官依例判囚終身

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉以充滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，2018年被裁定兩項謀殺罪成，案件早前發還高院重審。經過41天審訊，陪審團昨日一致裁定許金山兩項謀殺罪成，法官依例判處終身監禁。有別於首次審訊由律師團隊全程協助，許在重審途中解僱法律代表，踏上證人台自辯，其間承認與博士學生出軌多年，但堅稱無意殺妻和離婚，形容妻子包容婚外情。裁決顯示許自行抗辯並無成果。
由4男3女組成的陪審團昨日退庭商議近4小時後，一致裁定被告許金山兩項謀殺罪成。許得知再被定罪後表現平靜，數次望向陪審團席。暫委法官祁彥輝問許有沒有說話想講，許答「No, my lord（沒有，法官閣下）」。在無求情陳辭下，法官依例判許終身監禁。法官提到，陪審團決定關乎被告的一生，考慮本案審期長且證據複雜，終身豁免各人再任陪審員。
官：倘認定許放球上車 裁罪成
許金山被指2015年5月22日將注滿一氧化碳的瑜伽球放在車上，謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。法官昨日引導陪審團時稱，即使陪審團認為用瑜伽球殺人是不可能的事，若認定許金山將瑜伽球放上車，就要裁定許罪成。其間法官引用英國小說《福爾摩斯》的名言「排除所有不可能的事，剩下的即使多不可能，都一定是真相」。
許曾展示長女讀法醫證明
「一直信我清白」
許金山2018年於原審被陪審團一致裁定罪成，向終院上訴得直後，高院去年11月展開重審（見表）。原審焦點為長女許美玲出庭作供，稱胞妹許儷玲獨自面對父親施加學業壓力，又指家中有老鼠、蛇及飛蟻；上述說法大致脗合許金山的抗辯方向，即許儷玲可能自殺，以及涉案一氧化碳用作「殺老鼠」而非殺人。不過事隔近7年，許美玲沒在重審擔任證人，當年作供後要求留在庭上支持父親的她，重審中亦無出庭露面支持父親。較特別的是，重審時許向陪審團展示許美玲的學業證明，稱長女「一直相信我清白」和想查明本案，才考取澳洲法醫資格。
自辯述外遇細節 子女昨無旁聽
許金山和妻子育有4名子女，控方原審時傳召許家友人和中大同事等，講述許與一名博士學生發展婚外情，惟庭上無披露細節。直至案件重審，許審訊途中讓法律團隊退出案件，自辯作供，始透露外遇的來龍去脈。許自辯稱被情婦李泳怡外表吸引，讚揚對方是高學歷的事業型女性，更會上門為許家子女補習；反觀許妻追求物質，愛買昂貴廚具和焗爐，又曾向次女許儷玲丟插頭，兩夫婦分房睡覺多年。
就許金山是否有動機殺妻，多名無參與原審的控方證人，在重審時給予證言。例如妻子的友人兼瑜伽導師郭文平供稱許妻曾主張離婚，遭許金山拒絕，因不想與妻「分一半身家」。許在庭上提出另一版本，指兩夫妻從未登記離婚，反而是郭文平鼓勵妻子離婚。從昨日裁決可見，陪審團信納許有意圖殺妻。
許金山子女曾在原審旁聽聲援父親，昨日裁決時無人現身家屬席，記者席和公眾席則有數十人。辯方曾以傳媒和論壇評論案情為由，要求終止聆訊，遭法官拒絕（見另稿）。
【案件編號：HCCC 389/23】
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