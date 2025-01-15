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港聞二

灣區熱搜：養和年治300個案 稱96%幾無副作用

【明報專訊】香港養和醫院質子治療中心於2023年12月開幕，是大灣區首家提供質子治療的醫院。養和團隊一年來已有逾300宗質子治療個案，涵蓋乳癌、前列腺癌、頭頸癌、腦癌、肺癌、淋巴癌等，當中乳癌佔40%、前列腺癌20%、頭頸癌10%，而兒童患者約佔10%。

稱全達預期效果 境外轉介漸增

養和醫院回覆本報查詢稱，所有質子治療個案均順利完成及達到預期效果，當中就乳癌病人而言，根據醫生臨牀評估和病人自我評估，絕大部分病人耐受程度良好（well-tolerated），逾96%病人沒有任何副作用或只有較輕微的副作用，如皮膚炎症、疲倦等，顯示質子治療有助維護病人生活質素。養和又透露，目前患者主要來自香港本地或經公立醫院轉介，近月由內地及海外轉介的個案漸見增加，醫院設立了國際醫療服務部，協助有需要患者安排行程和治療計劃。

在美國工作多年的廣州泰和腫瘤醫院首席物理師李左峰教授（圖）稱，過去與養和同行有交流，他稱讚養和醫護團隊水平卓越、癌症治癒率高，「如果他們還不成功，那是不公平的」。李左峰教授稱，廣州泰和腫瘤醫院依照美國經驗採用離子加速器和治療室「一拖四」的做法，需要較大空間，而香港養和創造性地採用將加速器和治療室放在樓上樓下的獨特方案，在有限土地面積上建兩間治療室，十分難得。

至於養和採用日立治療系統，廣州泰和選擇美國品牌瓦里安（Varian），李左峰稱這只是兩部不同的機器，「任何設備都有長短，不能說兩者療效上有差異」，他強調質子治療原理一樣，關鍵在人，「只要知道用法，什麽機器都work（見效）」，而且「刀愈快，使用要求就愈高」。

穗物理師：內地仍處起步 人才成缺口

他又稱，內地質子治療仍在起步階段，與美國相比，主要缺口在於人才。他讚賞養和醫院配備放射治療師（Radiation Therapist）、放射計量師（Dosimetrist）和物理師與醫生共同制訂治療方案，內地通常只得物理師輔助醫生。李左峰教授2020年歸國發展，另一重任是為內地培訓放射治療人才。

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