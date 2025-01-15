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港聞二

灣區熱搜：劃一29.5萬 「一口價」收費免惹質疑

【明報專訊】廣州泰和腫瘤醫院就質子治療實行「一口價」收費，無論什麼癌症、照射多少次數，均劃一收取29.5萬元（人民幣，下同），費用包含定位，制定、驗證及實行治療計劃等，但不包含其他檢查、檢驗及治療、住院費用。

不論照射次數 檢查住院另計

廣州泰和腫瘤醫院院長錢朝南教授解釋，當初設計這一收費方案是考慮到國情，「香港公眾很信任醫療系統，但在內地，如果質子治療按次收費，患者可能會質問醫院的動機，做這麼多次是不是為了多收幾次錢？為什麼別人的次數與自己不一樣？可不可以做少幾次等等」。他表示，治療次數、照射劑量由醫生根據醫學需要、按國際標準確定，且不同癌症種類需要治療的次數也不同，乳癌患者通常為15至20次，鼻咽癌則超過30次，醫院現有患者平均亦需要治療22次，即使醫生中途決定增加或減少次數，亦不會改變收費。錢院長稱，「一口價」一定程度上可減少無謂爭議，上海2014年首次引進質子治療時，同樣採取這種收費模式。

養和採套式收費 20萬至67萬

提供質子治療的香港養和醫院則按照不同癌症種類及質子治療次數採用套式收費，由最少的5次乳房治療20.52萬港元，至最多的頭頸／鼻咽癌35次治療的66.79萬港元不等，香港居民可享七折。養和醫院稱，以乳癌為例，該院具備精準技術可進行「大劑量、少次數」（hypofractionation）治療計劃，如病人情况合適，可由25次或15次減至5次，既減低費用，亦減輕病人舟車勞頓之苦。同時，養和臨牀試驗中心亦研究為其他癌症進一步減少治療次數。

養和稱，套式收費已包括質子治療所需的電腦掃描或磁力共振掃描費用；若治療過程中醫生需要調整治療次數或方案，費用亦會相應調整，但會以患者的健康和治療效果為首要考量，並確保任何變更都會在與患者充分溝通及取得同意後進行。

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