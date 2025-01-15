灣區熱搜：抗癌前沿選擇 灣區第二家 穗醫院引入質子治療 盼拓港市場

明報記者 林迎

料可年醫2000人 冀洽險商納保障範圍

「我們說要搞質子治療，周邊居民聽到『放射線』、『加速器』，以為我們的項目會有『核輻射』。」憶起建院之初的波折，錢朝南院長仍哭笑不得。廣州泰和腫瘤醫院自2010年起籌建，與美國MD安德森癌症中心及妙佑醫療國際（Mayo Clinic，又譯梅奧診所）合作，但單是選址便費盡思量，「廣州人看病一定要去最好的醫院，但最好的醫院不能建在自己家附近」。錢院長說，為免附近居民因不了解質子治療而反對動工，最終選了一處距離廣州市中心40公里、當時仍是荒山的土地，方圓5公里沒有民居，同時山體花崗岩承重力好，不會因重型儀器承壓而沉降。錢院長還稱，醫院於2021年6月開業，安裝質子治療系統時正值新冠疫情爆發，零件多達81個貨櫃，需時逾年方全部運抵，再用9個月時間組裝，還經過數輪測試、臨牀測試共超過一年，直至2024年12月方取得國家藥監局醫療器械註冊證，醫院的質子評估門診於同月開業並接受首批病人。

廣州泰和腫瘤醫院設有4間質子治療室和一個超導迴旋加速器，每個治療室配有360度旋轉機架，可於任何角度射出質子束，為患者做調強質子治療（IMPT，港稱強度調控質子治療），並可與電腦掃描（CT）結合進行圖像引導的質子治療（IGPT）。錢院長稱，迴旋加速器一經啟動後並不輕易關機，當質子束傳到第一間治療室時，患者陸續進入後續治療室準備、擺位，質子束依次傳到各間治療室，根據美國經驗，「一拖四」輪替效率最高。

早期晚期不適用 平均「上機」照射22次

錢院長指出，雖然質子治療精準度高、可用於多種癌症（見另稿），但並非所有患者適合，「目前接診的患者當中只有70%需要放射線治療，而在放療患者中有70%改用質子治療更佳」。他解釋，癌症期「太早太晚」都用不着質子治療，因為早期癌細胞可透過小手術切除，晚期則已全身擴散也不適用；若患者經醫生評估認為與放射線療效相近，亦應選擇性價比更高的放射線治療。

因此，病人需先接受醫生評估是否適合質子治療，技師會根據病變部位製作模具以固定體位，醫生依照CT或磁力共振（MRI）影像資料畫出腫瘤靶區，再和物理師（Medical Physicist，港稱醫學物理學家）共同制訂治療方案，即照射方向、劑量、次數等，方案還要經過討論、驗證才能執行。整個評估和準備過程約兩周，確認將做質子治療的患者需每周一連5日「上機」照射，周末暫停，以平均治療次數22次計，一般患者在一個月左右可完成療程。

灣區4醫院正籌建 投資不菲效果高

現時大灣區在建或籌建的質子治療系統還有中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院、廣州中醫藥大學金沙洲醫院、佛山和祐國際醫院、廣州恒聚腫瘤醫院，前者屬於公立，後三者為私營。錢院長稱，廣東一年新發現30多萬癌症病人，應該建多幾間治療中心，但投資不菲，例如廣州泰和的質子治療系統價值4.3億元（人民幣，下同），相關建築造價亦逾3億元，一年保養費用2500萬元，電費也超過1000萬元，即使最先進的光子放射線系統，成本也僅是其三十分之一，「但30台放射線治療機器，抗癌效果都替代不了一台質子治療機器」。

錢院長又稱，廣州泰和腫瘤醫院每月平均接待五六名香港患者，但以做身體檢查為主，目前未有港人接受質子治療的個案，「未來我們也會考慮開拓境外市場，包括香港、海外華人。目前在我們醫院可以直付的保險公司主要是內地，以後也可以考慮與境外保險公司合作，降低香港患者負擔」。