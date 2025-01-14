港大新本科生校委 盼重建學生會

明報記者 鄧佾文

王冬勝今首開校委會議

就讀工商管理學學士（法學）及法學士雙學位三年級的鄧俊彥，有意投身法律行業，正向不同大狀拜師，兼顧學業與實習工作，去年11月起更接替連任兩屆的前校委戚由康，成為校委會本科生代表，任期一年。

接棒做校委、加入法律行業均非容易的決定，鄧俊彥形容「就是要有不同人在不同崗位，繼續堅持做『啱』的事情，這個世界才會繼續『啱』」。

畢業於聖若瑟書院的鄧俊彥，回想中學時代常參加辯論比賽，讓他學會代入不同立場思考，他亦笑言因此變得「不容易take side（選立場）」，「take side時要明白世界很複雜，不過下一步是即使如此，我們都有一些side要take，就是我們所信的理念」。

鄧俊彥解釋，所指的理念包括一直珍視學生的知情權、設學生組織，以及透過學生組織有條理地為學生發聲，「在我沒有異議的理念上，我會較容易選自己的立場」。

港大學生會評議會2021年動議「感激」刺警疑犯自戕身亡，遭港大及政府譴責，及後校方宣布不承認港大學生會作為獨立註冊社團（見表）。現時校方已收回學生會會室、過往的學生會屬會須向港大註冊，由校方接管。

感校政爭議學生欠知情權話語權

鄧俊彥說，一如政綱所言，任內最希望重建學生會，深信「學生才是大學最大的持份者」，但入學3年多未曾見證學生會運作，有感過往在校政爭議時，同學欠缺知情權及話語權，舉例港大前年提出為本地宿生配對非本地生為室友、研究限制或縮減本科生住宿年期等，「我們不同意，我們鬧完，沒有任何反制能力」。

已約副校商討 盼校方直言疑慮

港大校委會近年陷入校政爭議，過往亦曾有不少學生聲音盼重建學生會，但一直難以成事，鄧俊彥認為更要屢敗屢試，「用西西弗斯的概念，別人最想就是我不作為，如果過往宿舍措施我們不出聲，他們下一件事就會推得更順，這不是我覺得正確的做法，即使成功的機會很渺茫，但我都要做我相信的事」。

他續說，其校委任期正好見證新舊主席交接，希望隨一切「政治風波」落幕，與校方管理層討論重組學生會事宜，並透露已約見副校長商討。他難言「勝算」，但對此樂觀，強調亦視乎校方是否合作，包括可以提出對重組學生會有何憂慮等。

港大：營造學生皆能表達觀點環境

本報昨向港大查詢是否支持重建學生會及重建時間表，未獲具體回覆。港大強調一直積極接觸學生代表，討論各項學生團體相關事宜，並聆聽他們意見及需要。校方堅信「一個蓬勃發展的學生社區對大學整體發展和福祉是不可或缺」，並致力培養多元化的平台，讓學生積極參與決策過程等。校方稱會通過協作，營造所有學生都能表達自己觀點並「為轉型變革積極貢獻」的環境。