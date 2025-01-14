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港聞二

中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚

【明報專訊】終審法院早前頒令政府須訂立同性伴侶的法律認可替代框架，距離期限約9個月，當局未公布具體建議。中文大學昨發布性小眾研究，發現約七成處於穩定關係的受訪者中，表示想或非常想與其同性伴侶結婚。中大性別研究課程副教授孫耀東稱，研究中逾一成人透過海外婚姻，及民事結合等形式確立關係，「如果一個負責任的政府，好難不理會這班人的存在」，盼當局盡早推出框架細節，認為與異性伴侶的婚姻權利看齊最理想。

憂一方出事 醫院不承認另一方身分

中大2023年5至8月向908名本地性小眾做網上問卷調查。研究發現，455名處於穩定或法定關係的受訪者，約94%擔心伴侶其中一方出事，醫院不承認其為同性伴侶身分；同時54%受訪者擔心與同性伴侶關係令其獲得或保住工作機會有負面影響。

對於政府至今未公布替代框架建議，已婚同性伴侶阿康及Alan說，擔心政府無了期拖延，目前仍未見當局公開收集意見。阿康表示，同性伴侶以往只能「斬件式」透過司法覆核爭取在個別領域權利；又分享認識一對沒結婚的同性伴侶相識十六七年，但其中一方死後，其伴侶在喪禮上未能列坐家屬席，因此認為有了框架，變相可為同志伴侶提供安全感及權利，伴侶法律地位能避免家人爭拗。

另一已婚同性伴侶Dark及Daisy亦期望替代框架有進展。Dark強調，自己只想獲公平對待，有權處理所愛之人如醫療及遺囑上的事務，反問：「我們連這樣的權利，都要用一筆錢去打官司？」

相關字詞﹕中大性別研究 終審法院 同性平權 同性伴侶

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