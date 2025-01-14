中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚

憂一方出事 醫院不承認另一方身分

中大2023年5至8月向908名本地性小眾做網上問卷調查。研究發現，455名處於穩定或法定關係的受訪者，約94%擔心伴侶其中一方出事，醫院不承認其為同性伴侶身分；同時54%受訪者擔心與同性伴侶關係令其獲得或保住工作機會有負面影響。

對於政府至今未公布替代框架建議，已婚同性伴侶阿康及Alan說，擔心政府無了期拖延，目前仍未見當局公開收集意見。阿康表示，同性伴侶以往只能「斬件式」透過司法覆核爭取在個別領域權利；又分享認識一對沒結婚的同性伴侶相識十六七年，但其中一方死後，其伴侶在喪禮上未能列坐家屬席，因此認為有了框架，變相可為同志伴侶提供安全感及權利，伴侶法律地位能避免家人爭拗。

另一已婚同性伴侶Dark及Daisy亦期望替代框架有進展。Dark強調，自己只想獲公平對待，有權處理所愛之人如醫療及遺囑上的事務，反問：「我們連這樣的權利，都要用一筆錢去打官司？」