明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

關鍵設施非規管對象 被要求查訊等需手令 倘無訂明上訴委會處理 營運者可提覆核

【明報專訊】保安局正立法規管「關鍵基礎設施」營運者（如電力公司）保護其電腦系統安全。立法會高級助理法律顧問要求當局澄清，在查訊及調查關鍵基礎設施營運者時，獲授權人員可藉書面通知提出要求，而無必要申請手令的原因；保安局昨在覆函提到，條例主要規管營運者有責任保障關鍵電腦系統安全，故要求他們作出指定作為而毋須手令屬合理；而營運者以外其他機構並非規管對象，指行使有關權力會更嚴格，故必須有手令才可要求非規管機構提交資料、回答提問或作其他指明作為。

《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》委員會昨起逐條審議草案。政府提出按新例設上訴委員會，但僅受理根據條例作出的若干決定，包括指示營運者遵從指明責任的決定等，局方解釋，當條例無訂明可由上訴委員會處理的決定，假如營運者或其他受影響單位不滿意相關決定，在符合司法覆核一般原則和條件下，可提出司法覆核申請。條例不列明暫緩執行決定酌情權的考慮因素，期望讓上訴委員會按每宗案件的事實和情况，考慮所有因素後決定是否暫緩決定。

上訴委會逐個案考慮暫緩決定

營運者日後須就電腦系統安全事故及威脅通報，選委界江玉歡關注，何謂對關鍵電腦系統構成「實際不良影響」。保安局副秘書長王秀慧昨以發電廠為例，由電腦系統控制的燃料運輸或溫度控制系統，若遭黑客攻擊而無法正常運作，或者系統過熱而自動跳掣，影響發電及供電「可用性」，營運者須通報事故；若非由網絡攻擊造成的停電事故則不用通報，解釋電壓、機械故障及純技術問題並非規管範圍，當局的《實務守則》將提供更多例子。

去年發生資料外泄事故，有黑客向機構勒索贖金。江玉歡關注，若營運者不知情，黑客要求擁有者繳交贖金是否獲規管。王秀慧認為相關情况有其他刑事條例處理，舉例報警，而非專員獲授權處理。

舉例非網絡攻擊致停電 不用通報

草案列明新設專員職責，是監察、調查和應對關鍵電腦系統安全威脅及事故。王秀慧稱，若專員發現相關威脅及事故，可能對廣泛公眾造成影響，可以按照需要向公眾公布，故毋須列明其作出預警的職責。

民建聯陳恒鑌建議，專員會否告知關鍵設施擁有者獲規管決定，避免擁有者刻意拒向營運者提供資源，令關鍵設施在不符法例下受損。王秀慧認為機構擁有權不時變動，尤其上市公司，若專員指明營運者期間，需同步確定並通知擁有者，由於專員需與機構進一步溝通，「不可由專員單方面認定擁有者」，在履行程序或執法上有一定難度。

選委界馬逢國引述內地《關鍵資訊安全保護條例》就重要網絡設施或信息系統，涵蓋一旦遭破壞、喪失功能或數據泄漏，可能嚴重危害國家安全或公共利益設施，為何草案未涵蓋；王秀慧解釋，內地法例涵蓋範圍較闊，法改會正研究本港網絡安全罪行，而與國安相關的風險則由《維護國家安全條例》處理。

相關字詞﹕網絡安全 黑客 電腦安全 保安局 關鍵基礎設施

上 / 下一篇新聞

衛署查平台「文字診斷」售處方藥 盧寵茂：了解藥物採購遠程醫療合規否
衛署查平台「文字診斷」售處方藥 盧寵茂：了解藥物採購遠程醫療合規否
卓孝業晤泰司法部長 獲「鄭重承諾」助救港人
卓孝業晤泰司法部長 獲「鄭重承諾」助救港人
太空油列危險藥物 擬2．14刊憲生效
太空油列危險藥物 擬2．14刊憲生效
假學歷報讀港大碩士 內地女控3罪
假學歷報讀港大碩士 內地女控3罪
3白衣人認暴動 出拳擲物揮藤條 7．21事件雙方至今20人罪成 暫未再有審訊
3白衣人認暴動 出拳擲物揮藤條 7．21事件雙方至今20人罪成 暫未再有審訊
求情稱追隨非策劃 官：只視非加刑因素
求情稱追隨非策劃 官：只視非加刑因素
製假口供擅銷7案 警認公職失當囚3年
製假口供擅銷7案 警認公職失當囚3年
促員工深化中國報道 黎：談蒐新聞方式非編採指示 官質疑
促員工深化中國報道 黎：談蒐新聞方式非編採指示 官質疑
田螺車甩「田螺」需封路
田螺車甩「田螺」需封路
故宮館迎3特展 顯世界古文明 去年人次減 今年力吸旅客
故宮館迎3特展 顯世界古文明 去年人次減 今年力吸旅客
藝術館周五起展印象派塞尚雷諾阿畫作
藝術館周五起展印象派塞尚雷諾阿畫作
藝發局「計劃資助」上限增至70萬 「年度資助」期縮至最多兩年
藝發局「計劃資助」上限增至70萬 「年度資助」期縮至最多兩年
中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚
中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚
港大新本科生校委 盼重建學生會
港大新本科生校委 盼重建學生會
外科醫認中大偷拍女生候懲
外科醫認中大偷拍女生候懲
走私貨櫃車 檢1400萬元電子零件
走私貨櫃車 檢1400萬元電子零件
中大：多攝纖維健腸可抗流感 酵解產生SCFA 減病毒量併發症風險
中大：多攝纖維健腸可抗流感 酵解產生SCFA 減病毒量併發症風險
減鈉傳統點心盲測試味 食安中心調查：難分軒輊
減鈉傳統點心盲測試味 食安中心調查：難分軒輊
毒氣瑜伽球誰放上車 官引導陪審團：舉證責任在控方
毒氣瑜伽球誰放上車 官引導陪審團：舉證責任在控方
灣區熱搜：穗「層層疊」古蹟印證城區千年不變 發掘城牆堤岸古道書院等572處遺址
灣區熱搜：穗「層層疊」古蹟印證城區千年不變 發掘城牆堤岸古道書院等572處遺址
灣區熱搜：話你知：建城2000年 一直以今北京路為中心
灣區熱搜：話你知：建城2000年 一直以今北京路為中心
灣區手記：AI客服／文：尚東美
灣區手記：AI客服／文：尚東美
【Emily】辦公室遷灣仔 林鄭：歡迎省租安排 入境大樓料2027重建 田二少批當局短視
【Emily】辦公室遷灣仔 林鄭：歡迎省租安排 入境大樓料2027重建 田二少批當局短視
【Emily】膝頭受過傷 堅持做運動 盧寵茂：有時會行樓梯上18樓辦公室
【Emily】膝頭受過傷 堅持做運動 盧寵茂：有時會行樓梯上18樓辦公室
【Emily】記協辦籌款春茗 新聞行政人員協會換屆添新血
【Emily】記協辦籌款春茗 新聞行政人員協會換屆添新血
【Emily】2024成全球及香港有紀錄最暖一年
【Emily】2024成全球及香港有紀錄最暖一年
【Emily】陳日君93歲生日 感恩大病後每一天
【Emily】陳日君93歲生日 感恩大病後每一天
【Emily】懲教辦首屆灣區懲教技能賽 過百人員較勁
【Emily】懲教辦首屆灣區懲教技能賽 過百人員較勁