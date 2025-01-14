藝發局「計劃資助」上限增至70萬 「年度資助」期縮至最多兩年

政府去年公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出全面檢討資助藝團制度，藝發局昨發稿公布「年度資助」及「計劃資助」的修訂。局方解釋，因應疫後藝術界有不同發展面貌，故檢視常設資助制度及藝術資源分配，基於過去10年資助計劃的發展情况調整，期望為新進提供機會，支持卓越藝術項目，及鼓勵公平競爭。方案提到修訂「年度資助」資助年期，同時把「文學平台計劃」合併至「年度資助」。

盼支持新進 增資助流動性

藝發局昨表示，「計劃資助」資助額由50萬元增至最高70萬元，期望提升藝術項目水平。修訂後容許「年度資助」藝團參與一年兩期的「計劃資助」，與其他藝團或藝術工作者在同一平台競逐資源。

另外，現時「場地資助計劃」將合併至「計劃資助」，藝團日後遞交申請時，須在計劃及預算中闡述場地租用支出，供評審小組審視；而「計劃資助」下一年4期的「文化交流計劃」則維持不變，支持本港藝團與國內外聯繫和交流。

藝發局主席霍啟剛昨在facebook專頁稱，相關修訂配合文藝界發展的需要，及《藍圖》要求增加更多產業元素。他形容每個制度都須按社會需求「與時並進」，期望修訂提供更多機會予藝團。