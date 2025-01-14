明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

藝術館周五起展印象派塞尚雷諾阿畫作

【明報專訊】本港首個以法國印象派藝術大師塞尚（Paul Cézanne）和雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir）為題的大型展覽於周五在香港藝術館開幕，展出來自法國兩間知名藝術館——橘園美術館和奧賽博物館珍藏的52件畫作，當中51件首次在港展出，同場展品亦包括兩幅畢加索畫作。是次展覽亦加入塞尚和雷諾阿的模擬對話、足迹地圖及介紹二人生平的動畫等，讓觀眾了解他們的生活軼事。

藉模擬對話足迹地圖介紹生平

塞尚和雷諾阿被歸類為法國19到20世紀初的印象派藝術家；印象派藝術家的創作風格擺脫傳統古典藝術，描繪日常生活的轉變，為急速的社會發展留下紀錄。二人為印象派代表人物，自1860 年代在巴黎結緣，在藝術路上互相扶持，惟藝術風格各異，塞尚構圖嚴謹，富幾何美感，為20世紀現代藝術運動奠定基礎；雷諾阿的作品用色和諧，筆觸細膩，確立他在印象派運動中地位。

是次在港展出的52件畫作包括塞尚和雷諾阿一系列靜物、人物和風景等主題的作品。展品亦包括兩幅珍貴的畢加索畫作，藉以展示兩名印象派大師的創意如何啟迪後世畫壇巨匠。

博物館通行證免費入場 學生長者半價

以香港為亞洲首站的巡迴展覽「塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」，展期由本周五起至5月7日，於藝術館2樓專題廳舉行。各場展覽門票於7日前開始在城市售票網售票處及藝術館或其他指定地點自助售票機預售；博物館通行證持有人免費憑證入場。

另康文署推出「蛇年別注版」博物館通行證，持有效通行證者可無限次參觀康文署各博物館的收費常設及專題展覽。通行證有效期一年，家庭證票價為100元，個人證半價；全日制學生、殘疾人士、60歲或以上長者25元。

上 / 下一篇新聞

衛署查平台「文字診斷」售處方藥 盧寵茂：了解藥物採購遠程醫療合規否
衛署查平台「文字診斷」售處方藥 盧寵茂：了解藥物採購遠程醫療合規否
卓孝業晤泰司法部長 獲「鄭重承諾」助救港人
卓孝業晤泰司法部長 獲「鄭重承諾」助救港人
太空油列危險藥物 擬2．14刊憲生效
太空油列危險藥物 擬2．14刊憲生效
假學歷報讀港大碩士 內地女控3罪
假學歷報讀港大碩士 內地女控3罪
3白衣人認暴動 出拳擲物揮藤條 7．21事件雙方至今20人罪成 暫未再有審訊
3白衣人認暴動 出拳擲物揮藤條 7．21事件雙方至今20人罪成 暫未再有審訊
求情稱追隨非策劃 官：只視非加刑因素
求情稱追隨非策劃 官：只視非加刑因素
製假口供擅銷7案 警認公職失當囚3年
製假口供擅銷7案 警認公職失當囚3年
促員工深化中國報道 黎：談蒐新聞方式非編採指示 官質疑
促員工深化中國報道 黎：談蒐新聞方式非編採指示 官質疑
田螺車甩「田螺」需封路
田螺車甩「田螺」需封路
故宮館迎3特展 顯世界古文明 去年人次減 今年力吸旅客
故宮館迎3特展 顯世界古文明 去年人次減 今年力吸旅客
藝發局「計劃資助」上限增至70萬 「年度資助」期縮至最多兩年
藝發局「計劃資助」上限增至70萬 「年度資助」期縮至最多兩年
關鍵設施非規管對象 被要求查訊等需手令 倘無訂明上訴委會處理 營運者可提覆核
關鍵設施非規管對象 被要求查訊等需手令 倘無訂明上訴委會處理 營運者可提覆核
中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚
中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚
港大新本科生校委 盼重建學生會
港大新本科生校委 盼重建學生會
外科醫認中大偷拍女生候懲
外科醫認中大偷拍女生候懲
走私貨櫃車 檢1400萬元電子零件
走私貨櫃車 檢1400萬元電子零件
中大：多攝纖維健腸可抗流感 酵解產生SCFA 減病毒量併發症風險
中大：多攝纖維健腸可抗流感 酵解產生SCFA 減病毒量併發症風險
減鈉傳統點心盲測試味 食安中心調查：難分軒輊
減鈉傳統點心盲測試味 食安中心調查：難分軒輊
毒氣瑜伽球誰放上車 官引導陪審團：舉證責任在控方
毒氣瑜伽球誰放上車 官引導陪審團：舉證責任在控方
灣區熱搜：穗「層層疊」古蹟印證城區千年不變 發掘城牆堤岸古道書院等572處遺址
灣區熱搜：穗「層層疊」古蹟印證城區千年不變 發掘城牆堤岸古道書院等572處遺址
灣區熱搜：話你知：建城2000年 一直以今北京路為中心
灣區熱搜：話你知：建城2000年 一直以今北京路為中心
灣區手記：AI客服／文：尚東美
灣區手記：AI客服／文：尚東美
【Emily】辦公室遷灣仔 林鄭：歡迎省租安排 入境大樓料2027重建 田二少批當局短視
【Emily】辦公室遷灣仔 林鄭：歡迎省租安排 入境大樓料2027重建 田二少批當局短視
【Emily】膝頭受過傷 堅持做運動 盧寵茂：有時會行樓梯上18樓辦公室
【Emily】膝頭受過傷 堅持做運動 盧寵茂：有時會行樓梯上18樓辦公室
【Emily】記協辦籌款春茗 新聞行政人員協會換屆添新血
【Emily】記協辦籌款春茗 新聞行政人員協會換屆添新血
【Emily】2024成全球及香港有紀錄最暖一年
【Emily】2024成全球及香港有紀錄最暖一年
【Emily】陳日君93歲生日 感恩大病後每一天
【Emily】陳日君93歲生日 感恩大病後每一天
【Emily】懲教辦首屆灣區懲教技能賽 過百人員較勁
【Emily】懲教辦首屆灣區懲教技能賽 過百人員較勁