藝術館周五起展印象派塞尚雷諾阿畫作

藉模擬對話足迹地圖介紹生平

塞尚和雷諾阿被歸類為法國19到20世紀初的印象派藝術家；印象派藝術家的創作風格擺脫傳統古典藝術，描繪日常生活的轉變，為急速的社會發展留下紀錄。二人為印象派代表人物，自1860 年代在巴黎結緣，在藝術路上互相扶持，惟藝術風格各異，塞尚構圖嚴謹，富幾何美感，為20世紀現代藝術運動奠定基礎；雷諾阿的作品用色和諧，筆觸細膩，確立他在印象派運動中地位。

是次在港展出的52件畫作包括塞尚和雷諾阿一系列靜物、人物和風景等主題的作品。展品亦包括兩幅珍貴的畢加索畫作，藉以展示兩名印象派大師的創意如何啟迪後世畫壇巨匠。

博物館通行證免費入場 學生長者半價

以香港為亞洲首站的巡迴展覽「塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」，展期由本周五起至5月7日，於藝術館2樓專題廳舉行。各場展覽門票於7日前開始在城市售票網售票處及藝術館或其他指定地點自助售票機預售；博物館通行證持有人免費憑證入場。

另康文署推出「蛇年別注版」博物館通行證，持有效通行證者可無限次參觀康文署各博物館的收費常設及專題展覽。通行證有效期一年，家庭證票價為100元，個人證半價；全日制學生、殘疾人士、60歲或以上長者25元。