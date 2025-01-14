故宮館迎3特展 顯世界古文明 去年人次減 今年力吸旅客

港數十年最大型古埃及珍寶展

故宮館今年將舉辦3個展示世界古代文明的特別展覽，其中11月起一連9個月舉行「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」展覽，展出埃及國家博物館等7間重要埃及博物館的藏品，包括法老圖坦卡門雕像、棺槨及動物木乃伊等近250件展品，部分屬2018年起的新發現。吳志華稱，上海博物館亦有古埃及文明展覽，展品數量更多，但一票難求，香港的展覽內容則會有所不同，館方會利用科技提供「沉浸式體驗」，呈現「較精華」的內容。吳透露，由於圖坦卡門展成本較高，展覽入場費料會較高。

6月舉行的大型伊斯蘭藝術展則會展出約100件文物，包括伊朗、土耳其、印度的地毯、瓷器及金屬工藝品等，部分文物可見中國紋飾圖案，顯示中國與伊斯蘭世界早於唐宋時期開始聯繫。以印度次大陸莫臥兒王朝為主題的「莫臥兒王朝的珍寶」（暫名）展覽會於8月推出，展出該王朝「黃金時代」最著名的3位君王在位期間創造的非凡藝術成就，絕大部分展品亦為首次在港展出。

百文物展伊中交流 藉清軍備窺故宮文化

其他新展覽包括本月舉行清朝軍備展覽，展出約190件清代宮廷軍事文物，顯示滿族製造弓箭、刀劍和槍炮等武器的技術，包括用鐵、金、銀、緞等物料製作的「乾隆朝仿努爾哈赤御用盔」，另一特別展覽則以中國古代飲食文化為主題。

故宮文化博物館副館長王伊悠形容，兩項展覽內容創新，期望除政治、文化外，以新角度了解曾為軍事中心的紫禁城，「開發大家不熟悉的故宮文化」。飲食文化展覽則旨在呈現源遠流長的中國飲食文化，了解中外飲食文化和藝術交流。

故宮館今年亦首度舉辦館藏巡迴展覽，11月會在北京首都博物館舉行「香港故宮文化博物館夢蝶軒藏巡迴展覽」，展出夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈予故宮館的著名夢蝶軒藏古代金器。

館長：旅客入場佔七成 加強大灣區宣傳

故宮館去年參觀者中，旅客佔比達73%，本地人佔27%。吳志華認為，旅客為主成為故宮館有別於本港其他博物館的特色，館方未來將會加強與旅遊業界合作及宣傳推廣，舉例可於暑假期間集中向大灣區城市宣傳，吸引當地家庭客到訪，期望故宮館續成旅客遊覽地。