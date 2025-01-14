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港聞

港聞二

促員工深化中國報道 黎：談蒐新聞方式非編採指示 官質疑

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨踏入第118日審訊。庭上提及，黎曾向員工表示，樓價和社會價值觀扭曲，加上「建制舔共的無恥」等情况令市民感壓抑，《蘋果》應盡量為市民出氣。黎智英否認上述信息屬編採指示，法官質疑黎於信息着員工反映「反建制陣營」感受，「這不是編採指示嗎？」黎再次否認。另外，黎曾在訪談節目稱，若不抗爭香港或「比新疆更大鑊」，黎否認在節目鼓勵他人繼續抗爭。

黎智英昨早在庭內閱畢通訊平台Slack涉案信息，辯方下午就內容發問。據辯方展示資料，2019年12月3日，有《蘋果》員工於Slack就同月6日召開的高層「飯盒會」提議，可向「黃絲小店」提供廣告優惠，當時黎回覆說「好，到時討論」，惟之後補充，會議當日「在日本放假」未能赴會。黎在庭上確認無出席上述飯盒會，亦不曾指示員工推行「撐小店」廣告活動，但若有相關建議他會支持。

稱應為民出氣 官再質疑編採指示

2020年1月7日，黎在Slack向員工發信息稱，「以後中國新聞深化報道很重要，因中國舉動對香港影響只會越來越大」。辯方問到，當時黎是否向員工下達編採指示？黎否認稱，只是向員工提出更有效的新聞資訊蒐集方式。

法官杜麗冰聞言後指出，上述信息跟蒐集資訊關係不大，質疑黎當時向員工下指示，黎重申該信息與蒐集新聞方式有關。

此外，黎智英於Slack回覆員工意見時說，增加踢爆樓市狀况相關新聞做法正確。「尤其現在大陸和港府聯手損壞『一國兩制』，樓價和社會價值觀扭曲，建制舔共的無恥，市民受壓抑很大，需要有擔當的傳媒為他們發聲、出氣，我們應盡量擔當這角色。」黎重申，上述內容非編採指示，杜官再質疑，當時黎着員工集中反映「反建制陣營」感受，「這不是編採指示嗎？」黎否認。

曾倡中美論港人權 黎：人權非敵對

另一方面，辯方續就2020年12月1日播出的最後一集《Live Chat with Jimmy Lai》發問。黎在該集提及，美國拜登政府跟中國貿易談判時，可把香港和維吾爾人的人權議題扣連其中，作為談判前提。黎否認鼓吹拜登政府對中國展開敵對行動，強調「人權並非敵對」，又稱人權議題屬國際事務。

節目稱「唔抗爭比新疆更大鑊」

黎：未想好國安法下方式

在上述節目回應觀眾提問時，黎智英另提到，「如果我哋真係唔係繼續去抗爭……我哋最後唔係變成香港，唔係變成大陸嘅一個城市，而係變成新疆，或者甚至比新疆更大鑊」。

在杜官詢問下，黎稱發表上述言論時「還沒想好」《港區國安法》下有何抗爭方式。法官李素蘭追問，上述《Live Chat》觀眾會如何解讀「抗爭」一詞？黎稱任何解讀方式也可以。黎另重申無在節目呼籲他人繼續抗爭，僅向觀眾講述個人意見。審訊周四（16日）續，料辯方當日完成主問。

【案件編號：HCCC51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕黎智英案 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 港區國安法 蘋果日報

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