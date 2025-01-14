製假口供擅銷7案 警認公職失當囚3年

求情稱時值社運不夠人 涉事瑣碎

被告胡兆俊（26歲，圖）早前承認7項公職人員失當罪。區院暫委法官徐綺薇引述辯方求情稱，被告獲退休總督察、退休警長和案發時上司撰寫求情信，當中提到被告自2016年入職警隊以來最少獲20次讚賞，表現優良。

辯方昨在庭上求情稱，案發時本港疫情嚴峻，亦正值社運高峰，警察「忙於整頓社會」導致人手不足，被告遂為增加處理公務效率犯案。辯方亦強調，涉案事件「較為瑣碎」，被告無貪污圖利及濫用職權，其「一時疏懶、貪方便」的行為不會使社會問題惡化，被告已對犯案深感後悔，望法庭輕判。

官斥知法犯法 有計劃欺上瞞下

徐官反駁，不論案件瑣碎與否，也不影響被告知法犯法的嚴重，並提到被告處理一宗百佳超市盜竊案時，曾向上司、百佳職員和被捕者兒子虛假陳述，形容被告「有計劃、有鋪排」犯案，「完全係目無法紀，欺上瞞下」。徐官重申，市民對警隊的信心建基於警員盡忠職守，被告影響市民對警隊信心，判監禁36個月。

超市竊案謊稱和解 上司揭供辭失蹤

承認案情稱，本案涉及2019年12月至2020年9月的4宗襲擊案、兩宗盜竊案和一宗使用虛假文書案。在一宗百佳超市盜竊案，被告曾問百佳職員能否以庭外和解方式處理案件，又着對方到警署取賠償金，但職員稱案件要交由百佳保安部處理，之後保安部確認公司不會因收到賠償而作罷。被告卻向被捕人兒子稱百佳願收賠償了事，並着被捕人兒子勿披露二人的接觸；與此同時，被告在紀錄稱報案人決定不追究。之後被告上司發現涉事百佳職員首份供辭不翼而飛，加上考慮到一般情况下百佳即使收到賠償也不會放棄追究，遂展開調查，終揭發案件。

【案件編號：DCCC 104/23】