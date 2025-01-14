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港聞二

3白衣人認暴動 出拳擲物揮藤條 7．21事件雙方至今20人罪成 暫未再有審訊

【明報專訊】2019年7月21日元朗站襲擊事件，涉案3名「白衣人」昨於案件開審時承認暴動罪，其中兩人另承認串謀傷人罪，至今共12名「白衣人」被定罪。案情指出，當晚一群「白衣人」與一群「黑衣人」先後在元朗站聚集，雙方先激烈爭執，隨後升級為暴力衝突，3名被告的行為包括揮拳襲擊他人和向車廂扔物件，須還押至1月23日判刑。

開審時認罪 皆有多項案底

翻查資料，7．21事件至今共20人被定罪（見表），隨着本案3人認罪，暫未見還有相關案件審訊。警方回覆本報稱，新界北總區重案組一直積極調查事件，未來會繼續循不同方面蒐證，全面及深入調查，並根據調查所得向律政司諮詢檢控事宜的意見。另外，警方就事件目前已拘捕69人，年齡18至87歲，22人被控暴動罪，其中14人另被控串謀有意圖而傷人罪。

求情稱擋門止紛爭 官不解行為

昨日認罪的被告依次為吳偉德（39歲、保安員）、王浩昇（29歲、地盤工人）及鄭文傑（44歲、調酒員），首兩名被告另承認串謀傷人罪。控方稱3人均報稱無三合會背景，過往有3至9項定罪紀錄，與毒品、交通、車輛盜竊、刑事恐嚇、刑事毁壞等相關。辯方求情時提到，有被告曾以身擋在車廂入口，着車廂內的人停止挑釁，望平息事件，法官謝沈智慧重看片段後稱不太明白被告行為用意（見另稿）。

控方案情稱，當晚10時40分起，白衣人經F出口衝入付費區襲擊閘內的人，其後黑衣人開始在付費區聚集。不少於50名白衣人手持木棍及藤條與閘內黑衣人激烈爭執，白衣人並拍打閘機和玻璃圍欄；揮動藤條、雨傘等威嚇及襲擊黑衣人、投擲水樽、木棍、鐵通和竹竿等；襲擊記者和勸阻他們施襲的市民；以及叫囂和作挑釁性行為。

約11時有20名白衣人加入，隨後約百人衝入付費區，追打經樓梯及電梯跑往月台的黑衣人和其他市民。高峰時約70名白衣人在月台聚集，他們威嚇和襲擊一列停站列車內的人，至11時14分隨列車開走相繼散去。閉路電視片段拍攝到戴上手套的吳跳入付費區與其他白衣人一同襲擊一名灰衣男、在樓梯上多次揮拳襲擊兩名男子、指向車廂內乘客、脫下上衣遞給一名白衣人，赤裸上身在月台走動，其後換上灰衣。吳2021年1月在元朗被捕。

次被告戴口罩犯案 紋身被認出

王被拍攝到戴口罩和持藤條與其他白衣人進入付費區、用力向車廂方向投擲物品、持藤條進出車廂在月台走動，隨後在朗日路停車場脫下口罩駕私家車離去。王2019年7月22日被捕，政府化驗師比對影像後發現王左上臂紋身與嫌疑人無未能解釋的差異。鄭則戴口罩兩度用藤條揮向閘內的人、進入閘內襲擊一名灰衣男、於月台逗留。鄭2023年7月被捕。

【案件編號：DCCC 932/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 有意圖而傷人罪 暴動罪 721白衣人襲擊 元朗721事件 反修例事件

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