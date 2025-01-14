明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

假學歷報讀港大碩士 內地女控3罪

【明報專訊】再有內地生持假學歷入讀本港大學被捕。一名內地女子涉訛稱曾修讀美國哥倫比亞大學，以獲取入境許可和報讀港大碩士課程，被控「為取得入境證而作出虛假陳述」等3罪，案件昨日在沙田裁判法院提堂。被告獲准以20萬元現金等條件保釋，案件押後至2月14日再訊。

20萬元保釋 控罪指已讀兩年半

被告李思萱（28歲）持中國往來港澳通行證，被控為取得入境證而作出虛假陳述、以欺騙手段取得服務、管有虛假文書共3罪。

控罪指出，被告2022年6月30日或該日前後，在香港為取得一張來港就讀入境許可，而作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即聲稱自己2016年9月至2020年5月在哥倫比亞大學就讀。此外，她被控於2021年12月15日至2024年7月19日之間，在香港以欺騙手段，向港大職員訛稱自己擁有紐約市哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得港大提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。

被告另被控於2024年7月20日或該日前後，在香港明知或相信一張看來是由港大於2024年6月12日發給她的證書屬虛假，而保管或控制該文書，意圖由自己或他人藉使用該文書，而誘使另一人接受為真文書，並因而作出或不作某些作為，以致對另一人或其他人不利。

【案件編號：STCC 2805/24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 管有虛假文書 以欺騙手段取得服務罪 為取得入境證而安排作出虛假陳述罪 假學歷

上 / 下一篇新聞

衛署查平台「文字診斷」售處方藥 盧寵茂：了解藥物採購遠程醫療合規否
衛署查平台「文字診斷」售處方藥 盧寵茂：了解藥物採購遠程醫療合規否
卓孝業晤泰司法部長 獲「鄭重承諾」助救港人
卓孝業晤泰司法部長 獲「鄭重承諾」助救港人
太空油列危險藥物 擬2．14刊憲生效
太空油列危險藥物 擬2．14刊憲生效
3白衣人認暴動 出拳擲物揮藤條 7．21事件雙方至今20人罪成 暫未再有審訊
3白衣人認暴動 出拳擲物揮藤條 7．21事件雙方至今20人罪成 暫未再有審訊
求情稱追隨非策劃 官：只視非加刑因素
求情稱追隨非策劃 官：只視非加刑因素
製假口供擅銷7案 警認公職失當囚3年
製假口供擅銷7案 警認公職失當囚3年
促員工深化中國報道 黎：談蒐新聞方式非編採指示 官質疑
促員工深化中國報道 黎：談蒐新聞方式非編採指示 官質疑
田螺車甩「田螺」需封路
田螺車甩「田螺」需封路
故宮館迎3特展 顯世界古文明 去年人次減 今年力吸旅客
故宮館迎3特展 顯世界古文明 去年人次減 今年力吸旅客
藝術館周五起展印象派塞尚雷諾阿畫作
藝術館周五起展印象派塞尚雷諾阿畫作
藝發局「計劃資助」上限增至70萬 「年度資助」期縮至最多兩年
藝發局「計劃資助」上限增至70萬 「年度資助」期縮至最多兩年
關鍵設施非規管對象 被要求查訊等需手令 倘無訂明上訴委會處理 營運者可提覆核
關鍵設施非規管對象 被要求查訊等需手令 倘無訂明上訴委會處理 營運者可提覆核
中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚
中大調查：七成穩定同性伴侶想結婚
港大新本科生校委 盼重建學生會
港大新本科生校委 盼重建學生會
外科醫認中大偷拍女生候懲
外科醫認中大偷拍女生候懲
走私貨櫃車 檢1400萬元電子零件
走私貨櫃車 檢1400萬元電子零件
中大：多攝纖維健腸可抗流感 酵解產生SCFA 減病毒量併發症風險
中大：多攝纖維健腸可抗流感 酵解產生SCFA 減病毒量併發症風險
減鈉傳統點心盲測試味 食安中心調查：難分軒輊
減鈉傳統點心盲測試味 食安中心調查：難分軒輊
毒氣瑜伽球誰放上車 官引導陪審團：舉證責任在控方
毒氣瑜伽球誰放上車 官引導陪審團：舉證責任在控方
灣區熱搜：穗「層層疊」古蹟印證城區千年不變 發掘城牆堤岸古道書院等572處遺址
灣區熱搜：穗「層層疊」古蹟印證城區千年不變 發掘城牆堤岸古道書院等572處遺址
灣區熱搜：話你知：建城2000年 一直以今北京路為中心
灣區熱搜：話你知：建城2000年 一直以今北京路為中心
灣區手記：AI客服／文：尚東美
灣區手記：AI客服／文：尚東美
【Emily】辦公室遷灣仔 林鄭：歡迎省租安排 入境大樓料2027重建 田二少批當局短視
【Emily】辦公室遷灣仔 林鄭：歡迎省租安排 入境大樓料2027重建 田二少批當局短視
【Emily】膝頭受過傷 堅持做運動 盧寵茂：有時會行樓梯上18樓辦公室
【Emily】膝頭受過傷 堅持做運動 盧寵茂：有時會行樓梯上18樓辦公室
【Emily】記協辦籌款春茗 新聞行政人員協會換屆添新血
【Emily】記協辦籌款春茗 新聞行政人員協會換屆添新血
【Emily】2024成全球及香港有紀錄最暖一年
【Emily】2024成全球及香港有紀錄最暖一年
【Emily】陳日君93歲生日 感恩大病後每一天
【Emily】陳日君93歲生日 感恩大病後每一天
【Emily】懲教辦首屆灣區懲教技能賽 過百人員較勁
【Emily】懲教辦首屆灣區懲教技能賽 過百人員較勁