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太空油列危險藥物 擬2．14刊憲生效

【明報專訊】新興毒品「太空油」荼毒青少年，其主要成分依托咪酯現時屬法例管制下的第1部毒藥。保安局長鄧炳強昨日表示，去年首三季共有174人被呈報吸食太空油，當中139人未滿21歲，他預計將於下月14日修訂相關附屬法例，將太空油列為危險藥物，同日刊憲生效，屆時販賣太空油者，最高可罰款500萬元及終身監禁。

最高罰款500萬囚終身

鄧炳強昨出席撲滅罪行委員會會議後稱，自去年上半年起，當局發現青少年吸食太空油個案呈上升趨勢，去年首三季共174人被呈報吸食太空油，當中139人未滿21歲，與前年全年只有兩人被呈報比較，升幅顯著，而本港至今錄得3宗懷疑涉及太空油致命的事故。鄧稱截至去年11月，執法部門破獲144宗涉及太空油案件，拘捕211人及檢獲10.9公斤依托咪酯，與前年比較，案件宗數、拘捕人數和檢獲量分別升逾19、23和18倍。

本港去年首11個月錄得86,774宗罪案，較前年同期升3.9%，鄧炳強稱主因詐騙和勒索案上升，兩者分別錄得40,470宗及2828宗，分別按年升8.7%及18.5%。鄧稱詐騙案佔整體罪案數字約46%，涉款85.2億元，較前年同期增1.9億元，當中電話騙案升172.8%，達5168宗，佔整體詐騙案32.3%。

鄧解釋，電話騙案大增原因是去年出現假冒客戶服務的新手法，首11個月錄得5032宗相關騙案，騙徒會透過假扮微信支付等客服人員，聲稱將要就提供的服務收費等，再藉詞代為取消，騙取個人信息並要求轉帳。他說警方去年8月共搗破4個行動中心，拘捕11人，檢獲逾8萬張電話儲值卡，相信該批儲值卡與最少400宗「假冒客服」騙案有關。

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