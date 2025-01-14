卓孝業晤泰司法部長 獲「鄭重承諾」助救港人

沒特定營救時間表 卓：希望盡快

專責小組昨早獲泰國打擊販運人口活動委員會成員、泰國司法部長塔威，率領幾名負責執法任務的部門首長接見，包括專責打擊販運人口活動的部門首長。上述委員會由泰國總理主持。

卓孝業提到之前接獲港人求助時，由於事主並非身處泰國，特區政府主要與中國駐緬甸大使館協作，以及與緬甸執法當局聯繫，亦鑑於全部港人是經泰國機場被接走，曾與泰國執法單位聯繫。他說，今次到泰國與當地部門會面，感受到對方非常重視事件，並「得到一個非常鄭重承諾」，當地政府會盡一切努力協助。

至於具體營救方案，卓稱案件涉及人身自由、甚或人身安全受威脅，不便透露，但特區政府一定會盡力，亦有信心泰方必會盡全力。他透露今日會與泰國警方3個單位見面，其工作包括處理婦孺及販賣人口、網絡安全及打擊刑事罪行；當地政府亦計劃安排旅遊部門講解保障旅客工作。

稱駐泰公使正協助 經貿辦配合營救

港方小組昨亦會見中國駐泰王國大使館公使吳志武，商討領事保護、受困港人情况等。卓孝業稱，吳志武表示非常關心事件，正盡一切努力協助特區政府；小組及後到訪香港駐曼谷經貿辦，與經貿辦主任及人員商討如何進一步配合營救工作。

旅警上調否 蕭澤頤：當局會商討

保安局長鄧炳強昨出席滅罪委員會會議後稱，自去年第二季起共接獲28宗港人疑被誘騙到東南亞國家的求助，當中16人已回港，餘下12人宣稱自身安全但失去人身自由，仍能與入境處協助在外香港居民小組及家屬聯絡，至今無個案涉及往泰國後被綁架。警務處長蕭澤頤昨出席屯門區議會大會時，被問及政府會否因應最新形勢，將泰國旅遊警示由黃色上調至紅色，他說當局基於不同考慮發出旅遊警示，警方會與保安局商討。