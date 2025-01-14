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港聞二

毒氣瑜伽球誰放上車 官引導陪審團：舉證責任在控方

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉以充滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，被控兩項謀殺罪，高院法官昨日繼續引導陪審團。法官引述證據指出，許金山妻子為人樂觀，次女性格隨和，着陪審團考慮妻女是否有意以毒氣瑜伽球了結生命。法官強調舉證責任在控方，由控方證明許金山謀殺妻女，被告毋須自證清白。聆訊今續，料陪審團最快今日退庭商議。

着考慮兩死者性情有否自殺意圖

許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲2015年5月22日被發現在私家車昏迷死亡。暫委法官祁彥輝昨繼續引導陪審團，指友人形容許妻為人樂觀，同學形容次女熱情幽默，陪審團可考慮妻女是否有自殺意圖。法官強調，無人知道涉事瑜伽球為何被擺入車廂，控方有舉證責任證明許金山是放置瑜伽球的人，辯方毋須證明自己清白，陪審團須小心考慮證據。

法官引述自辯證供稱，許金山供稱妻子害怕蟲鼠，猜測妻子自行把瑜伽球帶入車內殺鼠和滅蟲；許亦自稱是嚴父，估計次女受學業壓力和家庭糾紛困擾，決定用瑜伽球自殺。

法官笑言，辯方品格證人形容許金山聰明可靠，是一名出色演說家，陪審團連日聽取許的結案陳辭，可考慮他的演說水平。法官又稱，陪審團曾閱讀許的學術履歷，而許案發時沒有刑事案底，代表犯罪傾向較低。法官未完成引導陳辭，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】

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