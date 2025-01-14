減鈉傳統點心盲測試味 食安中心調查：難分軒輊

食安中心與中華廚藝學院合作，製作蝦肉燒賣及豉汁排骨點心樣本，歷時9個月，學院分別製作出接近市面鈉含量（每100克約含600毫克鈉）的標準點心樣本，以及鈉含量較標準樣本減約一

至兩成（每100克約含500毫克鈉）的減鈉樣本。

少鹹燒賣樣本減鈉一至兩成

72人試食 15人辨清兩者

去年3月至4月，食安中心經電郵方式招募72名市民參與試食標準及減鈉點心樣本，若最少32名參與者正確識別出兩者，就可反映樣本味道存在顯著差異，結果15人和13人識別出蝦肉燒賣和豉汁蒸排骨的不同樣本，顯示標準及減鈉配方點心未被察覺味道分別。

食安中心高級醫生（風險評估）岑健昌說，學院研發點心樣本配方需時，故只選取兩款相對受歡迎，以及鈉含量較高的點心測試。至於為何沒選用市面點心作標準樣本，岑稱不同點心師傅製作的點心鈉含量有別，而學院製作標準樣本鈉含量一致，並貼近市面點心鈉含量水平，故選擇與學院合作。

周楚耀說，4粒蝦肉燒賣鈉含量達成人每日建議鈉攝取量約三成，持續攝取過多鈉會增加患高血壓風險，提醒市民減少吃偏鹹食物。他建議業界選用鈉含量較低的配料，舉例可用八角、辣椒等天然調料。周稱將視乎業界反應，決定是否研究提高減鈉幅度，並對更多點心款式做類似測試。