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港聞二

中大：多攝纖維健腸可抗流感 酵解產生SCFA 減病毒量併發症風險

【明報專訊】本港上周起進入流感季節。中大醫學院最新綜述研究顯示，腸道酵解人體攝入的纖維而產生的短鏈脂肪酸（SCFA），能有效預防流感等呼吸道病毒感染，並有助減低流感病毒量和嚴重併發症風險。中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮表示，需由健康的腸道微生態酵解足夠纖維，以產生SCFA，呼籲大眾注重腸道健康，多吃蔬果，並保持健康生活方式。

氣管黏膜細胞愈密抗病毒愈強

SCFA促進緊密 增T細胞

陳家亮表示，今次研究強調「腸肺軸」概念，即腸道微生態與呼吸道免疫防禦機制息息相關。他解釋，氣管黏膜的細胞「好似砌牆紙咁黐黐埋埋」，而細胞愈緊密相連，抵抗病毒能力則愈強，而SCFA可令細胞之間的連接結構保持緊密；SCFA亦經過循環系統會產生許多重要的T細胞，可直接對抗病毒。

陳續稱，有不少研究證明SCFA具免疫調節作用，能有助減低流感病毒量及嚴重併發症風險、增強免疫力，並特別提到SCFA可提升疫苗成效，能促進疫苗對T細胞的作用，進而產生更多抗體。

另外，陳家亮引述內地一項研究發現流感患者缺乏能產生SCFA的腸道益菌，且腸道菌群多樣性顯著更低。陳強調是患者本身腸道微生態不健康，導致免疫力弱，進而有更高感染流感風險。

每日最少5份蔬果 少吃添加食物

陳表示，產生SCFA有兩個關鍵因素，首先需每日攝取30至50克纖維，最少吃5份生果或蔬菜，每份相當於一個中型水果例如橙，或半碗煮熟蔬菜；其次需有健康的腸道微生態酵解纖維，最終產生SCFA。他建議大眾培養良好生活習慣，多吃蔬果，盡量不吃含添加劑食品，注重腸道微生態健康，並呼籲市民及時接種流感疫苗。

腸道微生態失衡多無病徵

不過，陳家亮指出多數現代人飲食非以素菜為主，有研究指逾九成城市居民未攝取足夠纖維，而腸道微生態失衡多數無病徵，故難察覺，並曾有研究揭示逾四成港人腸道微生態失衡。

陳續稱，中大早前臨牀研究發現由中大研發的益生菌配方 （SIM01） 能增加多種腸道益菌，當中多種能產生SCFA，可降低感染流感風險。

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