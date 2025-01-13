【Emily】坊間誤解將只靠焚化爐 謝展寰：轉廢為能欠認知

謝展寰話，今屆政府投入前所未有嘅力度推行源頭減廢，扭轉咗多年嚟廢物棄置量不斷上升嘅局面。佢話好多人知道廢物回收再造可以減少資源浪費，係一種較堆填環保嘅廢物處理方式，但當回收廢物嘅成本同環境代價較高時，轉廢為能其實更符合資源管理同環保理念，與回收再造係互補嘅廢物處理方案。

指回收發泡膠增負擔 焚燒發電更佳

佢舉例話，發泡膠密度好低，收集同運輸成本就好高，處理過程又會釋放有害氣體，碳排放亦高，若仍堅持不計成本去回收，只會增加社會經濟負擔，甚至加重環境問題，喺咁嘅情况下，焚燒發電會係更佳嘅廢物處理方案。

佢話當第一座焚化爐投入運作，就可為廢物回收定下一個基準，經濟同環境效益高過呢個基準嘅回收，先至係有價值嘅選項，政府仍會不斷尋求更具成本同環境效益嘅廢物處理方法，令以往低價值嘅回收物料成為高增值產品。