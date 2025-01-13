【Emily】坊間誤解將只靠焚化爐 謝展寰：轉廢為能欠認知

【明報專訊】位於石鼓洲嘅焚化爐（I．PARK1）預料今年底投入運作，環保署亦已於上月招標建設第二座焚化爐（I．PARK2）。環境及生態局長謝展寰噚日發表網誌，話坊間誤解同擔心政府未來會把廢物「一把火燒掉」，唔再推動減廢回收；佢認為咁係反映唔少人對全球廣泛推行嘅轉廢為能技術同背後嘅環境經濟學認知不足。
謝展寰話，今屆政府投入前所未有嘅力度推行源頭減廢，扭轉咗多年嚟廢物棄置量不斷上升嘅局面。佢話好多人知道廢物回收再造可以減少資源浪費，係一種較堆填環保嘅廢物處理方式，但當回收廢物嘅成本同環境代價較高時，轉廢為能其實更符合資源管理同環保理念，與回收再造係互補嘅廢物處理方案。
指回收發泡膠增負擔 焚燒發電更佳
佢舉例話，發泡膠密度好低，收集同運輸成本就好高，處理過程又會釋放有害氣體，碳排放亦高，若仍堅持不計成本去回收，只會增加社會經濟負擔，甚至加重環境問題，喺咁嘅情况下，焚燒發電會係更佳嘅廢物處理方案。
佢話當第一座焚化爐投入運作，就可為廢物回收定下一個基準，經濟同環境效益高過呢個基準嘅回收，先至係有價值嘅選項，政府仍會不斷尋求更具成本同環境效益嘅廢物處理方法，令以往低價值嘅回收物料成為高增值產品。
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