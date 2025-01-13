【Emily】集成旁球場麻石牆被髹 惹關注 獲喻「未能移走摩理臣山見證」 康文：非古蹟歷史建築

將商討需修改否

康文署回覆Emily話，石牆並非列/屬於法定古蹟及暫定古蹟名單、已評級歷史建築名單、有待評級嘅新項目名單、香港具考古研究價值嘅地點或由古物古蹟辦事處界定嘅政府文物地點。

署方話，美化設計係由專業策展人倡議，亦有徵詢灣仔區青年社區建設委員會嘅意見，將同策展人與相關地區商討有無需要修改。

據灣仔民政事務處設立嘅「灣仔海岸線歷史徑」地標指示牌介紹，港英政府喺1920年代推展莊士敦道以北嘅大規模填海工程，當時打算就地取材，削平摩理臣山再拎啲山泥去填海，不過開山未及半就已經用晒啲山泥，剩低嘅幾乎全部都係堅硬嘅大麻石，結果只好從九龍半島運泥去灣仔繼續填海，工程費仲因為咁增加咗75%。

指示牌寫道，因為無辦法削平摩理臣山，所以需要石梯級去連接灣仔道同與之平行嘅軒尼詩道，而喺石梯級隔籬嘅軒尼詩道遊樂場內籃球場，就保留咗呢幅凹凸不平嘅麻石牆，形容係未能移走摩理臣山嘅見證。