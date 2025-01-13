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灣區熱搜：組世界級機場群 廣深港同擴建

【明報專訊】近年大灣區加速推進機場群建設，香港國際機場三跑2024年11月底啓用，用作過渡至珠三角樞紐（廣州新）機場的佛山新機場2024年12月底改造後復飛，珠三角樞紐（廣州新）機場前期工程已開始，廣州白雲機場三期擴建工程亦預計最快2025年底完工。深圳也明確支持惠州平潭機場打造千萬級區域樞紐機場，形成協同發展格局，發揮深圳第二機場作用。

2020年中國民航局《關於支持粵港澳大灣區民航協同發展的實施意見》提出，到2025年要基本建成粵港澳大灣區世界級機場群，到2035年全面建成安全、協同、綠色、智慧、人文的世界級機場群，為全面建成宜居宜業宜遊的國際一流灣區發揮戰略性、基礎性作用。這促使大灣區內多個機場都在擴容建設、加速佈局，但這是協同發展還是相互競爭，一直都是爭議點。

國際航空運輸協會預測，到2030年，大灣區航空客貨運吞吐量將達3.87億人次、2000萬噸；到2035年，旅客吞吐量更將突破4億人次，貨郵吞吐量超過2000萬噸。而據中國民航局數據，2023年大灣區內地9市機場旅客吞吐量為1.3億人次，貨郵吞吐量367.5萬噸，尚有擴充空間達到國際航協的預測水平。再者，大灣區機場群的旅客吞吐量集中於廣州、深圳和香港三大珠江東岸的機場，如要釋放珠江西岸城市如肇慶、陽江、茂名、雲浮等地客源潛力，興建例如位處高明的珠三角樞紐（廣州新）機場、均衡廣東機場佈局也是必要。

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