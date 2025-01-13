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灣區熱搜：佛山機場翻新更翻身 老朽變小巧

【明報專訊】因裝潢簡陋面積小被網友戲稱「全國最接地氣機場」的佛山沙堤機場（簡稱佛山機場）迎來變化，改頭換面的新機場2024年12月26日正式營運，不單從簡陋不堪變成小巧精緻，而且是全球首個以模塊化（預製生產組件再現場拼裝）方式建設的機場，還不用提前個半至兩個小時辦理登機手續，實行隨到隨辦理。

明報記者 司徒聰穎

佛山機場最先是軍民合用機場，始建於1954年，80年代起開通民航。由於航站樓僅3000平方米，且設施日益陳舊、裝潢簡陋，與現代化機場大相逕庭而被戲稱「接地氣」。2023年底，佛山機場拆除改建，經一年時間，新機場「華麗轉身」於去年底再度復飛。

增智能設施 引入自助安檢設備

新機場總建築面積擴大至1.1萬平方米，可滿足一年260萬人次的旅客吞吐量。建築一改舊日風塵，以白色及橙色為基調富現代感，內部設施嶄新且明亮開闊，指引標識清晰。新機場共設有8個值機櫃枱，櫃枱旁便是7條安檢通道。候機大堂設逾800個座位，還新增貴賓室和母嬰室。

除了外形煥然一新，機場還新增智能設施，例如支持電子登機牌過安檢及登機，縮短了無行李託運旅客辦理登機手續時間。此外亦引入自助安檢設備，旅客毋須再人工核驗，通過人臉識別、指紋識別等就能完成安檢。

模塊化建設首例 15分鐘前始停登機

誠然，新機場比舊有面積大幅增加，但相比大多數城市的機場而言仍「麻雀很小」，不過小巧的優勢是快捷，由於值機櫃位、安檢通道及登機口都「近在咫尺」，故機場採用開放式值機，即旅客不用提前最少90分鐘辦理登機，而是隨到隨辦，隨時過檢，航班起飛前15分鐘才停止登機。

新機場另一特點是採用鋼框架結構，由299個模塊組成，屬全球首個模塊化建設的機場。這些模塊均由工廠自動化生產及焊接，再運至現場吊裝。除了可大幅縮短建設時間，另一原因是該機場定位過渡機場，暫定使用至珠三角樞紐（廣州新）機場投運，採模塊化建築便於二次拆除及再組裝，可發揮建築最大的使用和經濟價值。

目前，佛山機場執行冬春航季航班計劃，有17條航線，通航城市13個，通航航點14個，包括北京、上海、石家莊、杭州、阜陽等。其中前往北京的航班未來將增至每日4班，前往成都的航班預計每周10班，前往溫州的航班預計每周15班，同時新增及恢復義烏、太原、福州航點。機場交通方面，除了巴士外，乘坐佛山地鐵3號線孝德東站步行150米便到達。

相關字詞﹕機場 佛山 大灣區

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