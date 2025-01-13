區議員兼關愛隊分區會 稱分工明確

倘專注做區會諮詢 力不逮

舊制區會選區細，可提供社區服務，亦能發揮諮詢市民角色，回復舊制是否便毋須多層架構？王說，上任一年多感受到地區工作「五花八門」，如無其他架構配合，要專注區議會諮詢工作或「力有不逮」，舉例當區有15關愛隊可互相協助，隊員亦多居住當區提供更「對口」服務。

對於「四位一體」身分，王倩雯稱從其角度看，任區議員前透過參加關愛隊、青建會可了解更多社區事務，又稱新制可培養有志服務者提供階梯，不會說「新人白紙一張，我出來就是做一個政界的人士」；又透露將不連任青建會，冀留空間予青年參與。

新制區議會聯同各級地區治理架構被外界指「疊牀架屋」，王則說不見得裁撤區會可提升地區服務，關愛隊、三會是義務性質，「等同無拿政府糧，他有時間就做，無時間你也不能夠說逼他做」，但區議員支薪可全職服務，亦有《區議員履職監察制度指引》監察，確保資源不浪費。

KPI監察佳 不應待4年投票

今屆區議員須遵《指引》的工作指標（KPI），外界質疑矮化區會，她說作為「新丁」認同KPI為區議員提供框架，協助推進工作。作為民選區議員，市民如認為表現欠佳下屆大可不投票給她，為何要接受政府指派的KPI？「有很多人都會覺得（KPI）好像將區議會的地位調低，好像管到沒了權」，但她不認同，因區議員4年酬金花費大，KPI讓各方更好地監察區議員表現，不應等4年才透過投票反映。