區會新制一周年 沙田專員：行政主導「提效」

明報記者 劉思昆

政府2023年公布「完善地區治理建議方案」，指上屆區議會偏離《基本法》規定的非政權性區域諮詢組織定位等原因，決定「重塑」，包括重設委任議員、新增地區委員會界別，大幅縮減直選議席，主席改由民政專員擔任。

民政處兼多職主動解難 部門不再推讓

民政專員亦同時兼任當區關愛隊總指揮、地區管理委員會主席及領導三會。余懷誠說改制後「行政主導」體現於不再有部門「你推我讓」，「（以往）可能會說不是我的，是你的，會互相推推讓讓」，但現時有「主責部門先『認頭』」，再統籌各部門行動，舉例「很少再出現水浸無人知道，call極（政府）部門都沒有人聽」。

不過，他兼任主席的地區管理委員會便是用作協調各部門，新制並無改動，為何地區治理突然「提速提效」？余稱新制下民政專員「突出」在身兼多職，「有角色將所有部門拉埋一齊」，民政處能更主動地解決問題，不再是「旁觀者」，單純讓各部門「傾得掂就傾」。

今屆沙田區會上任一年，余懷誠稱去年開了7次大會、36次委員會及5次工作小組會議，討論了53個議題，亦處理議員的71條問題，稱今屆會議較短，但提問較針對，令民政處可即找相關部門跟進。

收回撥款權符行政主導 可沿用

新區議會被認為有「削權」之嫌，包括地區小型工程計劃的撥款權，《指引》第18條亦要求區議員接受5項工作指標，當中包括須接受專員「指派工作」。余懷誠認為當時收回撥款權因大批區議員辭職，區會實際上無法審批，但強調政府不論過去現在都要為項目負責，包括聆聽地區對工程意見。惟既然區會已「完善」，是否應重置相關撥款權？余則認為現時安排符合「行政主導」，可繼續沿用。

指派議員工作 多屬了解民情

至於指派區議員工作，很大程度是了解民情，余舉例當區請區議員蒐集市民對環境衛生意見，或透過區議員向大廈法團解釋法例修訂及聽意見等，亦非要區議員代替政府做行政工作。

今屆區會新增提振地區經濟專責工作小組，目的促進地區經濟，但有報道質疑成效，而冀促進人流的「打卡位」部分設計亦遭詬病。余懷誠說，當區小組的5次會議是「集思廣益」的過程，工作亦見成效，舉例當區國慶市集有逾18萬人次入場（見表），至於「打卡裝置」是否受歡迎交由居民評價，而沙田區的裝置具全港首架動力飛機起飛歷史的教育意義。