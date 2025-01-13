伙五豐行復辦展銷會 工聯會：望提振消費

糧油食品直銷供折扣出售

今次展銷會是自2017年後復辦，場內設多個攤位，分別以優惠價格售賣米麵、肉類、酒類、臘味、煮食器皿及糖果等商品。例如5公斤茉莉香米以零售價近六折48元出售，市民亦可以95元購買兩隻冰鮮雞或38元鐵罐裝大白兔奶糖復古禮盒。記者在展銷會場觀察，較受市民歡迎的是71元一斤的臘腸，活動開始不足半小時便已被搶購一空。

黃國表示，以往展銷活動有不同經銷商參與，今次因為屬復辦，故只與五豐行合作，嘗試觀察入場市民反應，若活動受歡迎，不排除未來會將規模擴大。他呼籲政府能免費提供球場等場地，工會則付出人力舉辦類似活動，冀讓更多市民能夠受惠。

市民：樂見復辦 惟款式少

黃國透露，工聯會正籌備團購活動，讓市民可在全港約20個地點，包括工聯會中心，可同樣以直銷優惠價格購買糧油食品，同時向各零售企業提供另一途徑發展新的零售模式。

市民何女士以往曾參與同類展銷會，她表示樂見活動能復辦，特意到場支持，並花費了約千元辦年貨及購買糧油。對於今次活動場地較狹窄，她表示雖不方便，但喜歡與其他人一起「搶貨」，感覺熱鬧。

另一入場市民邱女士則認為今次活動商品的款式不足，她原以為活動可如超級市場般有多種商品挑選，她最後只購買兩隻冰鮮雞及逗留半小時便離開。