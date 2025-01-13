明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

伙五豐行復辦展銷會 工聯會：望提振消費

【明報專訊】工聯會聯同五豐行昨起一連兩天在土瓜灣舉辦「暖心同行」展銷會，以優惠價發售各類糧油雜貨，市民免費入場。工聯會理事長黃國稱，現時香港消費疲弱，冀以直銷價格提供商品，提振市民本地消費；他透露，工聯會正籌備團購活動，讓市民可在各區辦事處以優惠價錢購物。

糧油食品直銷供折扣出售

今次展銷會是自2017年後復辦，場內設多個攤位，分別以優惠價格售賣米麵、肉類、酒類、臘味、煮食器皿及糖果等商品。例如5公斤茉莉香米以零售價近六折48元出售，市民亦可以95元購買兩隻冰鮮雞或38元鐵罐裝大白兔奶糖復古禮盒。記者在展銷會場觀察，較受市民歡迎的是71元一斤的臘腸，活動開始不足半小時便已被搶購一空。

黃國表示，以往展銷活動有不同經銷商參與，今次因為屬復辦，故只與五豐行合作，嘗試觀察入場市民反應，若活動受歡迎，不排除未來會將規模擴大。他呼籲政府能免費提供球場等場地，工會則付出人力舉辦類似活動，冀讓更多市民能夠受惠。

市民：樂見復辦 惟款式少

黃國透露，工聯會正籌備團購活動，讓市民可在全港約20個地點，包括工聯會中心，可同樣以直銷優惠價格購買糧油食品，同時向各零售企業提供另一途徑發展新的零售模式。

市民何女士以往曾參與同類展銷會，她表示樂見活動能復辦，特意到場支持，並花費了約千元辦年貨及購買糧油。對於今次活動場地較狹窄，她表示雖不方便，但喜歡與其他人一起「搶貨」，感覺熱鬧。

另一入場市民邱女士則認為今次活動商品的款式不足，她原以為活動可如超級市場般有多種商品挑選，她最後只購買兩隻冰鮮雞及逗留半小時便離開。

上 / 下一篇新聞