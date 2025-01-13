郵政拓電子商貿 按件量調整人手

【明報專訊】去年4月審計署報告指出，香港郵政在2013/14至2022/23年度的10年間，其中7年錄得運作虧損，介乎約300萬至3.64億元不等。被問及政府近年財赤，香港郵政會否精簡人手節流，香港郵政業務發展總監胡柏堅表示，會因應郵件量增減人手，「若郵件量下跌，當然會調整人手」。他又稱，未來將着力發展電子商貿業務，相信可藉此增加收入，以及補貼普遍郵政服務支出。
胡柏堅指出，近年傳統信件量下跌，惟仍須維持郵政及派遞等基礎設施，會因應整體郵件量調整人手。
鋰電池產品郵遞 港有優勢
針對跨境業務，胡表示，郵政將積極拓展「一帶一路」國家、東盟、中東和「金磚+」等市場的專線業務，重點推進含鋰電池產品的派遞服務。他說大多數鋰電池產品在鄰近大灣區生產，加上本港國際航班數量多，且屬少數允許客機負運鋰電池產品的地區，認為可利用相關優勢發展業務，以減少政府對提供普遍郵政服務支出。
胡柏堅提到，過去5年香港郵政本地電子商務郵件量持續上升，由2019/20年度的140萬，增至2023/24年度的260萬。他稱，很多本港中小企品牌欲打進內地市場，近年跟中國郵政創立聯合抖音號，並推行「直播帶貨」，推動香港品牌「港貨北上」。至於2021年獲立法會撥款約46億元重建的空郵中心，他稱正就建築及自動化設施招標，預計2027年底啟用。