郵政主任感信件背後載心意 30年郵政工作「有溫度不沉悶」

明報記者 黃嘉妍

近年不少人移居海外，來自遠方的郵件尤其珍重，陳耀輝亦深明每封家書或明信片所承載的心意與牽掛。他說，不少郵件的寄件地址寫得不夠詳盡，但他總會提醒同事別輕易歸類為「無法派遞」，「不要看輕這封明信片、這封家書，其實裏面所帶的心意、那份感受，是我們未必明白的」。他又讚揚同事的專業，儘管地址含糊，仍能憑日積月累的經驗設法將郵件送到收件人手中，「他們日復日、年復年、月復月都在這個地方派遞，真的很熟悉自己的社區範圍」。

作為主任，陳耀輝亦會因同事工作上覓得意義而感到滿足。他說，每逢升小派位公布結果當日，總有家長一早致電郵局，盼可第一時間收到結果。他憶述有同事跟他分享，當日有父母收信後，便緊握同事的手並道謝，讓同事喜出望外，明白到郵政工作是載着溫度及人情味信息予每名市民。

晃眼工作逾30年，陳耀輝見證傳統郵件量大減，笑言昔日每逢聖誕節及新年期間，郵局內總有海量、看不見盡頭的紅綠色賀卡待分類處理；如今「信海」不復見，取而代之是網購郵包。

郵遞模式變 了解科技提效率

面對環境轉變，他稱自己亦不斷與年輕同事交流，了解如何運用科技提升派送郵包的效率，他說：「當環境愈亂，我們與其患得患失……倒不如我們做好自己。」他認為既然無法扭轉環境，那麼便轉變心境，「始終都會見到晴天」。

政府自2004年起推行公務員事務局局長嘉許狀計劃，以嘉許連續5年或以上工作表現優秀的人員，挑選過程經常任秘書長、部門首長或職系首長提名後，再由評審委員會審議，最後由公務員事務局長決定嘉許人員名單。