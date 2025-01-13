關鍵設施規管 通訊業倡一機構包辦 專辦現機構分管 保安局：各司其職不存在重複

明報記者 林勵

保安局回覆查詢時稱，「專責辦公室與現存監管機構各司其職，不存在重複規管」，當局會繼續解說工作。至於「資訊科技」涵蓋什麼，局方未進一步舉例，重申應將資訊科技界納入規管。

業界籲定義「資訊科技」

保安局：以草案定義作決定

《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》中將8個行業納入規管，其中在銀行和金融服務，以及電訊及廣播兩個行業，提出指定金管局及通訊局，分管部分規管業內關鍵基建，但新例下網絡安全事故通報全權由日後專責辦公室負責監察。

香港通訊業聯會是代表本地電訊業界的商會，該會執委會成員來自本地電訊商、主要通訊設備供應商、固網及流動服務供應商等。雲安全聯盟是國際非牟利組織，推動雲計算安全，港澳分會則由資訊科技及網絡保安等業界人士組成。

歡迎草案 關注分工清晰否

通訊業聯會接受本報書面訪問表示，歡迎政府提交的草案，認為有助加強網絡安全。該會同時關注通訊局和專辦間的職責分工是否明確，擔心如果職責分工不清晰，可能會導致重複報告和管理混亂。聯會續說，當局需要進一步澄清和協調草案及現行通訊局監管持牌機構規則，確保新法例不與現有規則產生衝突或重疊。為免責任重疊和不確定性，聯會說，「更希望由一個監管機構負責（草案下）所有三類責任的監管」。

雲安全聯盟香港澳門分會會長林志堅接受本報專訪時則說，基本上支持及同意立法，同時認為規管行業之一「資訊科技」涵蓋面仍未清楚。他同意將資訊科技納入8個界別，但擔心規管對象的數據中心或伺服器都不在香港，「政府也無從規管，如何規管一個在矽谷的公司？」林估計，「資訊科技」會涵蓋作業平台、保安軟件及電郵等公司，並說先前政府舉辦諮詢會上，有人問過如微軟CrowdStrike事件會否規管作業系統軟件，當局當時說會考慮，但未有詳細資料。

林志堅補充，該會贊成在金管局及通訊局外，增加其他指定監管機構，例如政府數字辦公室。他舉例說，大型物流公司若停運，對社會都有影響，「專責辦公室是否要看到那麼細？」

通訊業聯會則說，根據該會理解，草案中的資訊科技涵蓋軟件開發、數據中心營運、網絡安全等領域。聯會說，做法或增加業界合規成本和營運負擔、遵守更多安全和匯報要求，希望政府進一步澄清資訊科技的範疇。

保安局回覆說，若關鍵基建營運者同時受其他法例或行業要求監管，需要在發生事故時向相應機關通報，例如服務持續性、個人私隱泄漏、懷疑罪案等，但局方說事故通報目的及內容有所不同，新的專責辦公室與現存監管機構各司其職，不存在重複規管。至於資訊科技界別定義，局方說一直與業界及潛在指明機構保持溝通，規管當局以草案定義作出決定。