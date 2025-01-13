袁國勇孔繁毅促財案勿削科研開支 倡投資藥廠

政府面臨龐大財赤，陳茂波預告將加大力度控制開支增長。袁國勇、孔繁毅聯同港大微生物學系名譽副教授龍振邦、臨牀教授陳福和、臨牀副教授薛達及港大生物化學系教授金冬雁提交《財政預算案》建議，促請政府維持合理水平的公共醫療服務，並增加對高等教育、人才培訓和科研投資的支援，作為長線投資。

防疫症流行時外商封鎖

意見書提到，創科發展能改善公共醫療服務和公共衛生設備，但部分具戰略需要的設備利潤低，如製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥和疫苗之廠房，一般投資者不感興趣，惟一旦出現全球疫症大流行等危急關頭，所有政府均會爭相購買，這些設備必須獲政府直接投資方能持續發展。

另外，意見書提出本港利用既有品牌優勢，發展以高端檢查及治理奇難雜症服務為主的高質國際醫療服務，如仿效「妙佑醫療診所」（Mayo Clinic）及「史隆凱特琳紀念癌症研究中心」（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）等國際醫療中心，吸引高淨值客戶、區內知名人士及機構首席執行官等級數的人來港。