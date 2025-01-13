袁國勇孔繁毅促財案勿削科研開支 倡投資藥廠

【明報專訊】財政司長陳茂波下月發表新一份《財政預算案》，港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅等多名學者共同提交意見書，促請政府財赤下也不要削減對高等教育、人才培訓和科研投資的開支，反而應增加支援。意見書又建議政府直接投資具戰略需要但利潤低的設備，包括製造抗病毒藥物和疫苗等的廠房，以免經濟持續不景或被海外供應商封鎖，日後不能負擔這些設備。
政府面臨龐大財赤，陳茂波預告將加大力度控制開支增長。袁國勇、孔繁毅聯同港大微生物學系名譽副教授龍振邦、臨牀教授陳福和、臨牀副教授薛達及港大生物化學系教授金冬雁提交《財政預算案》建議，促請政府維持合理水平的公共醫療服務，並增加對高等教育、人才培訓和科研投資的支援，作為長線投資。
防疫症流行時外商封鎖
意見書提到，創科發展能改善公共醫療服務和公共衛生設備，但部分具戰略需要的設備利潤低，如製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥和疫苗之廠房，一般投資者不感興趣，惟一旦出現全球疫症大流行等危急關頭，所有政府均會爭相購買，這些設備必須獲政府直接投資方能持續發展。
另外，意見書提出本港利用既有品牌優勢，發展以高端檢查及治理奇難雜症服務為主的高質國際醫療服務，如仿效「妙佑醫療診所」（Mayo Clinic）及「史隆凱特琳紀念癌症研究中心」（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）等國際醫療中心，吸引高淨值客戶、區內知名人士及機構首席執行官等級數的人來港。