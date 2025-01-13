旅社：赴泰自由行減 有轉跟團有改赴星馬

旅議會籲勿單獨行動

東瀛遊執行董事禤國全稱，現時每日有數個旅行團前往泰國，暫未見報團情况受影響，亦無人要求退團，反而有原擬到泰國自由行市民轉為跟團，亦有部分自由行旅客更改行程。他說，「涉事個案都是被誘騙到當地工作而非旅遊，加上旅行團都是集體活動，又有導遊照應，故團友都不太擔心人身安全」，旅行社亦毋須特別向團友解釋泰國當地情况。

東瀛遊：暫未有人退泰國團

不過禤國全說，最近自由行赴泰者減少，「買機票及訂酒店就真係少咗」，暫未有數據。他稱同期到東南亞其他地方的自由行增加，估計是原計劃赴泰的港人轉到附近地區如馬來西亞、新加坡及海南島等。

警方聯同入境處昨在機場派發寫有「小心求職個案」字句的宣傳單張，提醒出發前及旅遊時注意事項，包括將聯絡方法告知親友、了解當地風土及治安情况，以及旅遊間衡量各項活動風險，避免人多擠迫地方等。有剛從泰國回港者稱，得知近期相關個案增加，擔心人身安全，如非必要短期內不會到東南亞旅行。