卓孝業率隊赴泰 盼救被拐12港人 將晤司法部警方 余德寶：家屬感稍慢冀過年團聚

專責小組昨晚乘坐國泰航空前往曼谷，卓孝業登機前會見傳媒稱，今日會與中國駐泰大使館人員、泰國專責打擊販賣人口活動委員會的司法部人員見面；明日再接觸當地警方，但確實行程待定。他稱，港府已對緬甸及泰國發出黃色外遊警示。

多預先安排被接走 非旅遊遭擄

政府昨早稱，自去年第二季起，港人疑被誘騙到東南亞國家、遭禁錮從事非法工作有死灰復燃迹象，至今共接獲28宗求助，當中16人已回港。卓孝業表示，目前有7男5女身陷當地，年齡21至43歲，人身安全但自由受限；大部分受害人之前均有與不法分子聯絡，在預先安排下被接走，無人在旅遊期間突然被擄。

新手法：「帶貨」台日突改東南亞

卓續稱，不法分子除以「薪高糧準」作誘拐手段，現時更會聲稱聘請港人往台灣及日本等地「帶貨」，最後臨時更改目的地至東南亞以達誘拐目的；與往年個案相比，受害者擄往地點雖有變，但同屬混亂、治安較差地方，他呼籲市民避免到有關地方的邊境，亦切勿相信社交平台、即時通訊軟件「容易搵錢，毋須任何學歷、專長」的不明兜搭。

卓：大部分受害人皆可聯絡

被問到近日有家屬稱未能與受害人直接聯絡，卓孝業說不能評論個別事件，據警方及入境處初步掌握，大部分受害人皆可聯絡，至於受害人「是否願意與家人聯絡，就是個別人士的選擇」。

余德寶稱，有家屬昨得知港府代表團赴泰國感安慰，期望會有實際效果，例如有人獲救。余說，截至本月他收到7宗港人求助，部分於半年前發生，當事人均是途經泰國，至今仍被困緬甸園區。

余說，政府亦稱去年第二季起類似事件已有死灰復燃迹象，保安局的行動「有點遲，但是遲到好過唔到」，冀政府積極一點，令被禁錮港人農曆新年前被帶回港與家人共度佳節。他稱有家屬仍躊躇應否交贖金。

警務處昨起亦伙拍入境處於機場向前往柬埔寨或泰國等東南亞國家的市民派發單張與提示卡，內含出發和旅遊時注意事項、入境處「協助在外香港居民小組」熱線及國家的「外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心」熱線等資訊，讓市民提高對騙局警惕及得悉遇上困難時求助途徑。

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